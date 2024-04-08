Обозреватель RS: до одобрения помощи Украине Байден должен ответить на ряд важных вопросов

До одобрения конгрессом США помощи Украине администрация президента Джо Байдена должна ответить на вопросы о том, что для Киева является победой и способен ли он вернуть утерянные территории, пишет в своей статье для Responsible Statecraft экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес. По словам Завалеса, ответ на последний вопрос, скорее всего, отрицательный.

Задержка американской военной помощи Украине может позволить конгрессу США подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более прозрачному определению своей стратегии в отношении украинского конфликта, пишет экс-чиновник Госдепартамента США Джон Завалес в статье для издания Responsible Statecraft.

По словам Завалеса, сейчас заявления Белого дома по Украине зачастую противоречивы и лишены элементарной логики. В связи с этим, прежде чем американские законодатели одобрят дополнительную помощь Киеву, им следует задать ряд важных вопросов чиновникам из администрации президента.

Одним из этих вопросов автор статьи называет вопрос, может ли администрация Байдена определить, что для Украины является победой в конфликте. Ещё один вопрос состоит в том, насколько реалистична цель Киева вернуть утерянные территории. «Поскольку ответ, скорее всего, отрицательный, продолжать разбрасываться жизнями в качестве жеста аморально и бессмысленно», — полагает сам Завалес.

Обозреватель также предлагает конгрессменам задать вопросы, возможно ли, что сейчас дальше положение ВСУ будет лишь ухудшаться, и не пора ли призвать Украину начать переговоры, а не стремиться к достижению нереалистичных целей, пока она не потеряла ещё больше территории и её позиции на переговорах ещё больше не ослабли.

По словам Завалеса, диалог о дальнейшей помощи Украине может привести к уменьшению размера пакета военной помощи, из которого исключат боеприпасы большей дальности и авиацию. «Эти системы, которые позволяют наносить удары на территории России, могут побудить Украину преследовать нереалистичные условия победы, что приведет к снижению вероятности дипломатического урегулирования конфликта», — отмечает бывший чиновник.