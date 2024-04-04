Washington Post: вопрос о помощи Киеву приводит к внутреннему расколу среди республиканцев

09:59 Халили выиграл марафон на чемпионате России по биатлону Карим Халили стал победителем марафона на чемпионате России по биатлону в Увате.

09:58 Фермеры Польши решили начать блокировать офисы депутатов сейма навозом Польские фермеры приняли решение сменить тактику своих акций протеста и вместо массовых блокад дорог приступить к блокированию офисов депутатов сейма с помощью навоза.

09:52 ФСБР будет оспаривать решение МОК не допустить Садулаева до международных соревнований Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что организация будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить Абдулрашида Садулаева до международных соревнований.

09:44 Националиста Корчинского объявили в розыск Украинский националист Дмитрий Корчинский снова объявлен в международный розыск.

09:40 Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ Нападающий «Тампы» Никита Кучеров лидирует в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:37 Число пострадавших из-за сильного ветра в Москве возросло до 17 Число получивших травмы из-за последствий сильного ветра в Москве увеличилось до 17.

09:31 ФАС: Apple нужно представить позицию о доступе к российским платёжным системам Компании Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платёжных систем к бесконтактным платежам в системе iOS, говорится в сообщении ФАС России.

09:26 ФСБ: в ДНР нашли схрон ВСУ с иностранным вооружением В УФСБ России по ДНР заявили, что на территории республики сотрудниками ведомства был найден заминированный схрон с иностранным вооружением. Предполагается, что это оружие заготовили ВСУ при отступлении.

09:24 Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

09:16 Посол России: гибридная война НАТО не имеет аналогов в истории холодной войны Гибридная война НАТО против России не имеет аналогов в истории холодной войны и осложнена уничтожением почти всех «предохранителей», которые могли остановить выход ситуации из-под контроля, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

09:15 В Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял решение объявить режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи.

09:15 Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан третьей звездой матча с «Нью-Джерси».

09:07 В МЧС заявили, что паводки затронули 34 региона России В пресс-службе МЧС России заявили, что половодье зафиксировано в 34 российских регионах. Согласно последним данным, было подтоплено 384 жилых дома.

09:04 Захарова: Россия сделает политические выводы по итогам теракта в «Крокусе» Россия сделает политические выводы на основе расследования теракта в «Крокусе», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

08:59 Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на второе место в истории клуба по очкам за сезон.

08:50 РИА Новости: суд арестовал фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах Псковский суд принял решение отправить под стражу фигуранта дела о провозе в Россию взрывчатки в иконах.

08:44 Василевский признан первой звездой матча «Торонто» — «Тампа» Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто».

08:43 Посол России: саммит НАТО в США закрепит курс на конфронтацию с Россией Саммит НАТО в Вашингтоне продолжит закреплённый ранее курс на конфронтацию с Россией и подчеркнёт заряженность альянса на эскалацию кризиса на Украине, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

08:36 Марочко: ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие превратили центр города Часов Яр в сплошной укреплённый район.

08:29 Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ с 130 очками за сезон Нападающий «Тампы» Никита Кучеров обновил рекорд по набранным очкам в одном сезоне НХЛ среди россиян.

08:27 Девять мобилизованных россиян погибли с начала конфликта в Газе Девять военнослужащих ЦАХАЛ с российским гражданством погибли с начала эскалации в секторе Газа.

08:21 Александрова проиграла Таунсенд во втором круге турнира WTA в Чарльстоне Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира WTA в Чарльстоне.

08:18 Кудерметова победила Роджерс и вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне.

08:17 Стоимость золота обновила исторический максимум Стоимость золота обновила исторический максимум, достигнув отметки $2300 за тройскую унцию.

08:15 Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне.

08:12 Десятки человек погибли из-за ударов Израиля по сектору Газа Десятки мирных жителей погибли и несколько пострадали за минувшие сутки в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов сектора Газа армией Израиля. Об этом сообщило WAFA.

08:10 «Тампа» обыграла «Торонто» в НХЛ, у Кучерова три очка «Тампа» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

08:09 Посол России: канал для обмена информацией с НАТО есть даже в нынешних условиях Из-за агрессивного курса НАТО против России диалог практически не поддерживается, но канал для передачи информации сохраняется, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

08:06 Шайба и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Нью-Джерси» в НХЛ «Рейнджерс» победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

08:03 Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ в спорном регионе Эссекибо Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у властей страны есть подтверждённая информация о развёртывании тайных военных баз американской армии и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо.

07:53 Полянский: Россия поддерживает принятие Палестины в состав ООН Россия поддерживает принятие Палестины в состав Организации Объединённых Наций.

07:37 ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холл», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами.

07:24 «Яндекс» назвал ответ «Алисы» о героине «Маши и Медведя» единичным случаем В «Яндексе» заявили, что некорректный ответ «Алисы» про героиню мультфильма «Маша и Медведь» является единичным случаем.

07:14 Захарова: НАТО выбрало Россию своей целью, Украина — лишь инструмент НАТО сделало Россию целью своей агрессивной политики, а Украина используется альянсом лишь как антироссийский инструмент.

07:03 РСМД: быстрой отмены санкций против России не будет Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, заявил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

06:54 МЧС доставило населению ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи Сотрудники МЧС России доставили 105 т гуманитарной помощи населению Луганской Народной Республики.

06:50 Пять БПЛА нейтрализованы силами ПВО над Белгородской и Тульской областями Пять беспилотников нейтрализованы силами ПВО над Белгородской и Тульской областями.

06:40 Грушко: объективных причин для сохранения НАТО в 90-е не было Замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью RT рассказал, что объективных причин для сохранения НАТО в 1990-е не было и никаких угроз нападения не существовало.

06:35 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья префектуры Фукусима в Японии Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья префектуры Фукусима в Японии.

06:30 Грушко: история НАТО — это история слона в посудной лавке История НАТО — это история слона в посудной лавке, если вспомнить всё то, что альянс наворотил в центре Европы, Ираке, Сирии и Ливии, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

06:26 Пентагон: удар Израиля по волонтёрам усложнит доставку помощи в сектор Газа Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что недавний удар Израиля по сотрудникам гуманитарной организации World Central Kitchen в секторе Газа усложнит доставку гуманитарной помощи в анклав.

06:19 Грушко: активность НАТО в Азии и на Кавказе нужна для сдерживания России Деятельность НАТО в Центральной Азии и на Южном Кавказе нацелена на сдерживание России, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко. Прежде всего это делается методом разрушения исторических связей между Российской Федерацией и её ближайшими партнёрами, подчеркнул он.

06:13 Более 9 тысяч детей Белгородской области уехали в другие регионы из-за обстрелов Более 9 тыс. детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны из-за обстрелов со стороны ВСУ.

06:10 Грушко: вступление СССР или России в НАТО изменило бы природу этой организации Вступление СССР или современной Российской Федерации в НАТО изменило бы природу этой организации, по этой причине Запад отказал Москве в членстве в альянсе, рассказал в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко.

06:04 РИА Новости: потерявшего полруки украинского военного признали легкораненым Украинского военного, комиссованного из-за потери половины руки, признали легкораненым.

06:00 Грушко: базы НАТО будут гореть на Украине в случае появления Если на Украине появятся ремонтные или тренировочные базы НАТО, то их ждёт судьба Яворовского полигона — они будут гореть, заявил в интервью RT замминистра иностранных дел Александр Грушко.

05:53 Остин выразил главе Минобороны Израиля возмущение ударом по колонне НКО Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО World Central Kitchen.

05:50 Грушко: НАТО будет более агрессивно отстаивать свои арктические интересы НАТО после вступления Финляндии и Швеции в альянс будет более агрессивно претендовать на свою роль на севере Европы: военный блок начнёт говорить, что «север уязвим», как и «арктические интересы альянса». Такое мнение в интервью RT выразил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

05:49 Kyodo: самый пожилой японец умер в возрасте 112 лет Самый пожилой в Японии мужчина Гисабуро Сонобэ скончался в возрасте 112 лет.