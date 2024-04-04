Washington Post: вопрос о помощи Киеву приводит к внутреннему расколу среди республиканцев

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спарц с начала конфликта на Украине активно выступала за помощь Киеву, сообщает The Washington Post. Однако теперь её оппонент из числа республиканцев использует это против неё на внутрипартийных выборах, обвиняя её в том, что она отдаёт предпочтение Украине, а не защите границ США.
После ввода российских войск на Украину в 2022 году конгрессвумен Виктория Спарц стала одним из ведущих голосов Республиканской партии по этому конфликту, пишет The Washington Post. Спарц — первая иммигрантка украинского происхождения в конгрессе США, — активно выступала за предоставление помощи Киеву и вместе с президентом Байденом продвигала эту идею.
Теперь приверженность Спарц своей родине используется против неё хорошо финансируемым соперником на праймериз Республиканской партии. Её оппонент Чак Гудрич разместил на телевидении рекламу, обвиняющую Спарц в том, что для неё «Украина превыше всего» и что она отдаёт приоритет помощи Киеву, а не охране границ США. Сама конгрессвумен категорически отвергает эти заявления.
Эта ситуация, как отмечает издание, подчёркивает внутренний раскол среди республиканцев, из-за которого менее реалистичными выглядят надежды спикера палаты представителей Майка Джонсона вернуться к вопросу о помощи Украине на следующей неделе.
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