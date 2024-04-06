Le Figaro: «Европа стреляет себе в ногу» — профессор права о конфискации российских активов
Решением забрать «сверхприбыль» от российских активов в депозитарии Euroclear Евросоюз стреляет себе в ногу, пишет в статье для Le Figaro профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах. По его словам, ответные меры Москвы в большей степени будут направлены против Европы и не затронут США, которые призывают отобрать и основные активы.
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