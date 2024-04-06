Le Figaro: «Европа стреляет себе в ногу» — профессор права о конфискации российских активов

Намерение Евросоюза присвоить «сверхприбыль» от российских активов для помощи Украине больно ударит по нему самому, считает профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах. В статье для Le Figaro он указывает, что Россия примет симметричные меры, а нарушение права собственности лишит Европу иностранных инвесторов и станет прецедентом для судебных споров в отношении её компаний и стран-членов.

Решением забрать «сверхприбыль» от российских активов в депозитарии Euroclear Евросоюз стреляет себе в ногу, пишет в статье для Le Figaro профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах. По его словам, ответные меры Москвы в большей степени будут направлены против Европы и не затронут США, которые призывают отобрать и основные активы.

Проще всего России будет конфисковать находящиеся в её банках европейские активы, объём которых в три раза превышает американские. В таком случае помощь для Украины пойдёт из кармана европейских компаний, а не правительств.

С юридической точки зрения такой шаг вызывает разногласия и ставит вопрос о неприкосновенности суверенных активов и права собственности. В отличие от США, имидж Европы базируется на соблюдении законов, и в случае присваивания чужих денег она может потерять не только авторитет, но и иностранных инвесторов.

Нельзя игнорировать также риск побочных судебных споров в отношении Euroclear, которые уже идут в российских судах. Кроме того, возможен эффект бумеранга в Международном суде ООН, где Италия требует от Германии возместить ущерб за зверства нацистов. Если понятие об иммунитете государства пересмотрят, Берлин ждут новые попытки конфисковать немецкую собственность за совершённые во время Второй мировой войны преступления.