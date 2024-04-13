France 24: Франция встаёт на рельсы военной экономики, чтобы помогать Украине

Президент Эммануэль Макрон задумал переход к военной экономике по двум направлениям: пополнение запасов вооружения и возвращение производственных ресурсов на территорию страны, передаёт France 24. Благодаря приоритету оборонной промышленности Франция надеется сохранить свою стратегическую автономию и продолжить поставки боеприпасов на Украину.

Производить больше и быстрее, чтобы продолжить активно поддерживать Украину в борьбе с Россией, — серьёзный вызов, стоящий перед французской оборонной промышленностью. Переход к военной экономике, задуманный президентом Макроном, сконцентрирован вокруг двух главных направлений: пополнить запас боеприпасов и артиллерийских орудий, а также вернуть производственные ресурсы на территорию Франции. Задачи: избежать нехватки боеприпасов, быть готовыми к действиям в случае конфликта высокой интенсивности и сохранить стратегическую автономию Франции.

Под руководством генерального управления по вопросам вооружения Франция опирается на надёжную промышленно-техническую базу. Она объединяет оборонные компании, которые разрабатывают и выпускают вооружение для армии. Основной костяк представляют девять крупнейших промышленных подрядчиков — например Safran, Thales или Dassault, — а также около четырёх тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Французская промышленно-технологическая база обеспечивает более 200 тысяч рабочих мест.

Эти компании работают одновременно и в военном, и в гражданском секторе. Переход к военной экономике подразумевает, что приоритет будет отдаваться оборонной промышленности.

ЭКСПЕРТ: Сейчас у нас есть субподрядчики, которые, например, поставляют механические детали как для автомобильной, так и для оборонной промышленности. Объём заказов от автопрома гораздо выше, поэтому он стоит на первом месте. Так что идея приоритизации в том, чтобы поставки шли на оборонную промышленность.

Переход к военной экономике также опирается на закон о военной программе, который определяет оборонную политику Франции на ближайшие шесть лет. Предполагаемый бюджет в 413 миллиардов евро позволит поддержать и привлечь внимание к компаниям оборонной промышленности, которые уже добились значительных результатов. Так, производитель военной техники KNDS France (бывший Nexter) в четверг заявил, что может вдвое увеличить производство артиллерийских установок Caesar до 12 штук в месяц.