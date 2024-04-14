Экс-глава внешней разведки Франции: Россия и Украина придут к миру — либо сами, либо с помощью президента Трампа

Если две стороны украинского конфликта не смогут договориться в ближайшие месяцы из-за давления внешних сил, перемирие будет достигнуто после возвращения к власти Трампа, считает бывший директор Главного управления внешней безопасности Ален Жуийе. Он уверен, что Трамп вполне на такое способен, а Путин уже готовится к переговорам, стараясь закрепить своё военное превосходство.

АЛЕН ЖУИЙЕ, бывший директор Главного управления внешней безопасности: Ситуация на фронте сейчас не развивается. Так что либо две стороны конфликта, осознавая, что ни одна, ни другая не может выиграть, проводят переговоры и находят решение — например, по корейскому сценарию, при котором граница пройдёт почти по линии фронта. Так уже поступали, это не ново, но продолжает работать. Мир между Северной и Южной Кореей продолжается уже с 1953 года, это не шутки. Так что такой вариант возможен.

Это было первое решение. Если же, несмотря ни на что и при давлении внешних сил, ни одна, ни другая сторона не захочет мира… Я наблюдают за тем, что происходит в Соединённых Штатах. Можно уже говорить, что Трамп победит, потому что перевес в его сторону больше, чем погрешность опросов. Так что в принципе он должен победить. А Трамп сам уже чётко заявил в эфире американских каналов: если меня выберут, я звоню Путину, и мы сразу заключаем мир.

ЭЛИЗ БЛЕЗ, ведущая TVL: За 24 часа, как он сказал (смеётся).

АЛЕН ЖУИЙЕ: За 24 часа. Мир за 24 часа. И я думаю, что он вполне на такое способен. А Путин, которому Трамп не слишком нравится, — по его словам, тот нерациональный, неуправляемый и так далее, — но, тем не менее, его уважает.

ЭЛИЗ БЛЕЗ: Джо Байден тоже довольно нерациональный.

АЛЕН ЖУИЙЕ: Да, конечно. Путин сказал, что для переговоров предпочёл бы Трампу Байдена, но что первый тоже сойдёт. Так что я думаю, что… Разумеется, слыша такое, европейцы возражают: никаких сомнений, мы там будем. Но нужно подходить к этому серьёзно: у кого есть возможности? Точно не у Франции с её катастрофической ситуацией, которая собирается отправлять Украине миллиарды, при этом не зная, как возвращать долг. Так что нужно подходить серьёзно. Есть пропаганда, а есть реальность.