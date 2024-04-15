CNN: новый пакет помощи Израилю от конгресса США оказался под вопросом из-за Украины

Непримиримая позиция части республиканцев, которые выступают категорически против предоставления новой помощи Киеву, может поставить под угрозу меры поддержки для Израиля, пишет сайт CNN. По данным канала, самые бескомпромиссные деятели партии не дают спикеру палаты представителей Джонсону принять законопроект, который предусматривает оказание поддержки и Израилю, и Украине.

Удар Ирана по Израилю поспешили осудить обе фракции конгресса, однако это так и не помогло наконец разрешить споры по поводу того, как оформить дополнительный пакет помощи еврейскому государству, констатирует CNN.

Как поясняет обозреватель канала, спикер палаты представителей Майк Джонсон в воскресенье пообещал вынести на рассмотрение коллег меры поддержки Израиля, однако ему по-прежнему приходится «ходить по лезвию ножа» в связи с тем, что в соответствующий законопроект могут быть также включены положения о передаче средств Украине.

И демократы, и республиканцы всё настойчивее призывают спикера одуматься и наконец рассмотреть отвергнутый им ранее законопроект из сената, предусматривающий финансовую поддержку и Тель-Авива, и Киева, и Тайваня, поскольку в нынешних условиях это позволит оперативно протянуть руку помощи израильтянам, говорится в материале CNN. Вместе с тем самые бескомпромиссные деятели Республиканской партии по-прежнему требуют от Джонсона ни в коем случае не поддерживать инициативы, предполагающие какую-либо помощь Украине.

Таким образом, Джонсон оказался в крайне тяжёлом положении — тем более, что он уже пытался протолкнуть через палату собственную инициативу, предполагавшую помощь только Израилю, но потерпел фиаско из-за недовольства как демократов, так и соратников по партии, отмечается в статье.