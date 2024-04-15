Дэвид Кэмерон на посту министра иностранных дел Великобритании минимум трижды вызывал гнев американских конгрессменов просьбами выделить дополнительную военную помощь Украине, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. Как отмечает Хитченс, Кэмерон явно не понимает, что главной проблемой они видят неконтролируемую миграцию, а от украинского конфликта устали.

Дэвид Кэмерон не подходит для должности министра иностранных дел Великобритании и он доказывает это «практически ежедневно», пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. Так, Кэмерон, с тех пор как вступил в должность, минимум трижды вызывал гнев американцев, настаивая, что они должны выделить военную помощь Украине: дважды он летал в Вашингтон и один раз написал статью для политического сайта.

Однако в ответ на это не последовало ничего. На прошлой неделе спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон даже не встретился с Кэмероном. В ответ на это в Великобритании зазвучали печальные возгласы: «А как же особые отношения?». Однако, как полагает Хитченс, такого понятия не существует, Великобритания значит для американцев «чуть больше, чем Болгария, и гораздо меньше, чем Ирландия».

Обозреватель отмечает, что Кэмерон раздражает американских конгрессменов тем, что явно не понимает главной национальной проблемы — неконтролируемой миграции — и проявляет энтузиазм по поводу конфликта, от которого устали американцы.

Американцы долго стремились к конфронтации с Россией из-за Украины, и добились её, считает Хитченс. Он утверждает, что если они не хотят продолжения конфликта, «это их дело». Обозреватель подчёркивает, Кэмерон не является министром иностранных дел Украины, его работа заключается в продвижении интересов Великобритании, а не Владимира Зеленского.