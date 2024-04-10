Daily Mail: спикер Джонсон отказался выслушивать нотации Кэмерона по Украине

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон решил не обсуждать с главой МИД Соединённого Королевства Дэвидом Кэмероном дальнейшее финансирование Киева. Американский политик сослался на то, что не смог найти в своём ежедневнике времени для встречи с британским министром, сообщает Daily Mail.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон «унизил» министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, отказавшись обсуждать с ним помощь Украине. Он сослался на то, что не смог найти в своём ежедневнике времени для этой встречи, пишет Daily Mail.

Несмотря на призывы администрации Байдена, Джонсон продолжает блокировать голосование о выделении Киеву дополнительных $60 млрд. Кэмерон, который накануне прилетел в Вашингтон, надеялся, что ему удастся переубедить законодателя, поясняет издание.

Ранее глава МИД Британии встретился с Дональдом Трампом, но, вероятно, его лоббирование интересов Киева также получило отпор. Успеху переговоров могло помешать и то, что в прошлом Кэмерон неоднократно нелестно отзывался о кандидате в президенты от Республиканской партии, называя его «глупцом» и «ксенофобом», отмечается в статье.

Перед поездкой в Америку британский министр уверял, что не собирался «читать лекции» местным политикам о необходимости давать Украине больше денег. Вместе с тем он признал, что может поддаться «эмоциям», говоря о «тяжёлом положении» страны, обращает внимание Daily Mail.