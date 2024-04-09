Bloomberg: без дяди Сэма Лондон и Париж бессильны повлиять на украинский конфликт

Министры иностранных дел Франции и Великобритании опубликовали совместную статью, в которой призвали союзников «сделать еще больше, чтобы гарантированно победить Россию». При этом они фактически признали, что их страны неспособны как-то повлиять на ход украинского конфликта.

Дэвид Кэмерон и его французский коллега Стефан Сежурне в совместной статье призвали союзников «сделать еще больше, чтобы гарантированно победить Россию». Статья вышла в Telegraph и приурочена к 120-летию Антанты, пишет Bloomberg.

На этой неделе Дэвид Кемерон отправится в Вашингтон, чтобы убедить спикера конгресса Джонсона посодействовать в выделении миллиардов долларов на помощь Украине.Украинские силы борются со все более острой нехваткой боеприпасов, а задержки в поставках артиллерийских снарядов от союзников, особенно США, привели к тому, что ВСУ уступают российским войскам в шесть раз по этому показателю, отмечает издание.

«Франция и Великобритания не смогут решить эти проблемы в одиночку», — написали Кэмерон и Сежурн. «Но вместе мы можем сплотить других, чтобы они присоединились к нам в их преодолении».