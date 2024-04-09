Bloomberg: без дяди Сэма Лондон и Париж бессильны повлиять на украинский конфликт

01:02
МИД: Россия готова обсудить действительно серьёзные предложения по Украине
Россия готова обсуждать действительно серьёзные предложения по Украине, основанные на учёте российских законных интересов.
01:01
Сперцян: главное перед игрой с «Зенитом» — не перегореть
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о матче с «Зенитом».
00:59
ФПК: задержанных из-за ЧП в Вязьме пассажиров поездов обеспечат питанием
Пассажиры поездов Федеральной пассажирской компании, которые задержаны из-за обрушения моста в Смоленской области на четыре часа и более, будут обеспечены питанием.
00:48
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» победить «Аль-Наср» и выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» в матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.
00:44
Состав с военной техникой Франции проследовал в БиГ через Швейцарию
Железнодорожный состав с военной техникой французской армии проследовал в Боснию и Герцеговину по территории Швейцарии, имеющей нейтральный статус.
00:41
Мостовой назвал самое ценное качество футболиста «Локомотива» Пиняева
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.
00:35
Print: армия Индии получила от России первую партию ПЗРК «Игла-С» и 100 ракет
Вооружённые силы Индии получили от России первую партию из 24 переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» и 100 ракет.
00:29
В Белгороде и Белгородском районе отменён сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменён в Белгороде и Белгородском районе.
00:26
СК: в Петербурге подростка с оружием задержали после нападения на отца с сыном
Группа подростков напала с пистолетом на мужчину с 18-летним сыном у станции метро «Чёрная речка» в Санкт-Петербурге, вооружённого участника конфликта задержали.
00:20
В центре Москвы обнаружено тело оперного певца Евгения Кунгурова
Тело оперного певца Евгения Кунгурова обнаружено в центре Москвы.
00:16
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
00:15
Петржела: «Зенит» победит «Краснодар» и убьёт интригу в борьбе за чемпионство
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что петербургский клуб сможет выиграть чемпионство в текущем сезоне.
00:13
Гендиректор МАГАТЭ: ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась
Ситуация на Запорожской АЭС стабилизировалась, но эксперты Международного агентства по атомной энергии ещё оценивают случившееся, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
00:09
МИД: НАТО стоит включить инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск Киеву
Москва рассчитывает, что у НАТО сработает инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину.
00:05
Аэромобильная группировка МЧС России вылетела в Курганскую область
Из Иванова в Курган вылетел самолёт Ил-76 МЧС России для оказания помощи в ликвидации паводка.
00:02
В окрестностях Эйлата на юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Воздушная тревога была объявлена в окрестностях израильского города Эйлат на побережье Красного моря.
00:01
За рекламу вебкама предложили наказывать уголовно в России
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
00:00
«Интер» победил «Удинезе» в матче Серии А
«Интер» нанёс поражение «Удинезе» в матче 31-го тура итальянской Серии А.
23:58
Экс-гендиректор «ТрансФин-М» осуждён на семь лет колонии по делу о мошенничестве
Никулинский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего гендиректора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве.
23:55
МЧС: уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 см за два часа
Уровень воды в Урале снизился в районе Орска Оренбургской области на 9 см за два часа. Об этом заявили в МЧС России.
23:51
Никитин: закалка в серии с «Авангардом» помогла «Локомотиву» выйти в финал
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о выходе ярославского клуба в финал Кубка Гагарина.
23:42
МО: силы ПВО сбили украинский БПЛА в Белгородской области
Средства ПВО России уничтожили украинский дрон самолётного типа в Белгородской области.
23:40
На месте обрушения моста в Вязьме работают порядка 300 железнодорожников
В Московской железной дороге сообщили, что порядка 300 железнодорожников работают на месте обрушившегося моста в Вязьме Смоленской области.
23:32
Акинфеев назвал отличительную черту в игре Роналду
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
23:23
В Калининграде в результате пожара в жилом доме погибла женщина
Женщина погибла в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Калининграде.
23:18
Путин поручил проработать вопрос продления метро из Петербурга до Пулково
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос скоростного сообщения, в том числе и продления метро из Санкт-Петербурга до международного аэропорта Пулково.
23:16
Роднина: МОК ведёт не то что двойную, а тройную игру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о Международном олимпийском комитете (МОК).
23:10
ЦАХАЛ: 419 грузовиков с гуманитарной помощью прошли через КПП Израиля в Газу
Армия Израиля в течение дня обеспечила проезд в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты 419 грузовиков с гуманитарной помощью.
23:07
Власти: более 50 населённых пунктов Курганской области будут подтоплены паводком
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что паводок подтопит более 50 населённых пунктов в регионе.
23:00
Жирков: сейчас «Зенит» почти всегда побеждает «Спартак» и ЦСКА без проблем
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался о чемпионстве «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:55
Жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления
Жителям Кургана рекомендовали запастись водой из-за риска затопления водозаборных сооружений.
22:44
Bild: ВСУ строят укрепления в Харьковской области в 10 километрах от России
Украинские военные возводят укрепления в Харьковской области в 10 км от России, рассказал журналист Bild Пауль Ронцхаймер.
22:43
В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель
Водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области.
22:37
Карпов: кандидат на пост главного тренера «Спартака» Янсен прилетел в Москву
Нидерландский специалист Паскаль Янсен может возглавить «Спартак».
22:36
Мужчина ранен в Ясиноватой в ДНР в результате сброса взрывчатки с беспилотника
Мирный житель города Ясиноватая Донецкой Народной Республики получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ.
22:24
Гол Бензема помог «Аль-Иттихаду» выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» победил «Аль-Вахди» в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.
22:21
Анохин назвал сроки восстановления газоснабжения после обрушения моста в Вязьме
Газоснабжение, нарушенное обрушением моста в Вязьме Смоленской области, планируют восстановить в течение трёх суток, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
22:21
Губернатор Анохин: восстанавливать обрушившийся мост в Вязьме нет смысла
Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что не имеет смысла восстанавливать обрушившийся мост в Вязьме.
22:10
Терентьева впервые прокомментировала уход из группы Бородавко
Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Терентьева высказалась об уходе из группы Юрия Бородавко.
22:09
В посёлке в Челябинской области прорвало плотину
Насыпную плотину прорвало в посёлке Павловский в Брединском районе Челябинской области.
22:08
Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об обрушении моста в Вязьме
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения моста в Вязьме Смоленской области.
22:01
В Москву эвакуируют троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме
Медики решили эвакуировать в Москву троих пострадавших в результате обрушения моста в Вязьме Смоленской области, заявили в Минздраве России.
22:00
Воробьёв считает, что «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина
Бывший главный тренер «Локомотива» Пётр Воробьёв назвал ярославскую команду главным претендентом на победу в Кубке Гагарина — 2024.
21:52
Вернувшийся в Орск боец СВО помогает пострадавшим от паводка
Доброволец, который вернулся в Орск со специальной военной операции, помогает пострадавшим от паводка жителям.
21:50
Режиссёру Беркович и драматургу Петрийчук продлили арест
Замоскворецкий суд Москвы до 4 мая продлил срок содержания под стражей режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.
21:49
«Химки» победили «Арсенал» благодаря голу на 96-й минуте
«Химки» нанесли поражение «Арсеналу» в 26-м туре чемпионата Первой лиги.
21:45
Психолог считает, что ошибки Лещука говорят о его тяжёлом психологическом состоянии
Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил ошибки голкипера «Динамо» Игоря Лещука, допущенные в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
21:39
Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, какое наказание грозит главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрану за высказывания в адрес судей.
21:38
ЦБ: доля рубля в расчётах за экспорт выросла до максимума с августа 2023 года
В феврале доля операций в рублях в расчётах за экспорт выросла до 41,6%, что является максимумом с августа 2023 года.
21:37
Путин постановил передать Росимуществу активы «АгроТерры»
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче активов сельскохозяйственной компании «АгроТерра» во временное управление Росимущества.