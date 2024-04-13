Несмотря на огромные траты, США не удастся добиться перелома в украинском конфликте в пользу Киева. Россия не только не собирается проигрывать, но и укрепляет свою военно-промышленную базу, обходя Запад в производстве артиллерийских снарядов, заявил в интервью YouTube-каналу Glen Greenwald сенатор Рон Джонсон. По его словам, текущее кровопролитие можно закончить, только сев за стол переговоров с Москвой.

Практически в ту же минуту, когда президент Байден запросил дополнительное финансирование для войны на Украине, люди начали отмечать, что мы уже потратили на неё около ста миллиардов долларов. Поэтому прежде чем тратить ещё миллиарды на помощь Украине с её рубежами, возможно, нам следует обратить внимание на нашу собственную открытую нараспашку границу.

Это создаёт очевидную и реальную опасность для нашей страны. И любое финансирование Украины должно быть привязано к обеспечению безопасности нашей собственной границы. Фактически к этому сводится моя позиция.

Но в то же время уже больше года я указываю на действительное положение дел, на печальную реальность того, что Владимир Путин не проиграет эту войну. Я не вижу никакой стратегии, которая позволит Украине победить.

Проигрыш в войне является экзистенциальной угрозой для Владимира Путина. В России население в четыре раза больше (чем на Украине. — ИноТВ). Средний возраст украинского солдата составляет 43 года.

У Владимира Путина есть ресурсы. Насколько я помню, цены на нефть выросли примерно на 20 долларов за баррель с начала войны, так что у него достаточно денег для финансирования своей промышленной базы. Они могут произвести 4,5 миллиона 155-миллиметровых снарядов, которые в значительной степени являются самыми востребованными.

Кстати говоря, они производят эти 4,5 миллиона снарядов по цене 600 долларов за шутку, тогда как на Западе мы можем произвести около миллиона снарядов по цене до 8 тысяч евро или где-то от 5 до 6 тысяч долларов за снаряд. То есть за сумму в 10 раз больше, чем производят в России.

Так что повторюсь, я не вижу, чтобы в результате Россия ослабевала. Во всяком случае, их промышленная база, вероятно, укрепляется благодаря конфликту. И поэтому, на мой взгляд, представление о том, что накачивание большего количества денег, подливание масла в огонь этого кровавого тупика поможет переломить ситуацию и показать, что Украине удастся победить, — это просто фантазия, просто отрицание реальности.

Этого просто-напросто не произойдёт. Поэтому лучше признать реальность и осознать, что единственный способ положить конец кровопролитию — это сесть и начать переговоры с Владимиром Путиным. Мне не понравится их результат, но с каждым днём умирает все больше украинцев, умирает больше русских солдат — что меня не радует, — Украина разрушается всё больше. Так что чем раньше, тем лучше.

И лично мне хотелось незаметно оказаться в Стамбуле, когда, видимо, шли переговоры о мирном соглашении. Администрация Байдена отправила туда Бориса Джонсона, чтобы их сорвать. Это случилось через несколько недель после начала конфликт. Я думаю, что это (срыв переговоров. — ИноТВ) стало трагическим поворотом истории.

Дата публикации 13 апреля 2024 года.