WSJ: США пытаются сорвать огромный российский арктический проект

Вашингтон откровенно говорит о том, что намерен задушить санкциями российский проект по добыче и переработке газа «Арктик СПГ — 2». В условиях, когда страны отказываются от угля, этот проект может принести России существенные дивиденды, сообщается в статье.

Сжиженный газ быстро стал одним из важнейших источников энергии в мире и горячей точкой между Россией и США. Нигде эта борьба не проявляется так явно, как на арктическом севере России. Там строится новый огромный прибрежный завод по производству сжиженного природного газа — ключевой проект президента России Владимира Путина, пишет The Wall street Journal.

США используют шквал санкций, чтобы подорвать инициативу, известную как «Арктик СПГ — 2». Они помешали России принять поставки специализированных колоссальных танкеров, необходимых ей для транспортировки газа, и затруднили строительство альтернативных судов внутри страны.

«Наша роль заключается в том, чтобы гарантировать, что «Арктик СПГ — 2» окажется мёртвым», — заявил Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам, на конференции в Швейцарии.

В мировом масштабе СПГ находится на подъёме. Спрос растёт, поскольку правительства отказываются от более грязного угля.

Россия намерена в ближайшие годы более чем утроить экспорт СПГ.

Когда Европа отказалась от трубопроводного российского газа, Китай стал основным покупателем Москвы. Хотя Россия нашла новые рынки для своей нефти, восполнить потерянные объёмы, которые раньше текли по стационарным газопроводам, оказалось труднее. Именно здесь на помощь приходит СПГ. Российский эксперимент со сжиженным газом пока сравнительно невелик, но его хотят быстро расширять.

В декабре прошлого года на «Арктик СПГ — 2» начали производить сжиженный газ. Эта веха, несмотря на санкции США, была расценена аналитиками и российскими чиновниками как победа Москвы.

В общей сложности с сентября США ударили по молодой российской отрасли четырьмя волнами санкций.

«Мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу», — сказал Пайетт. «Как «Большая семёрка» мы коллективно обязуемся сделать всё возможное, чтобы помешать будущим доходам России от энергетики».