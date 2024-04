Полковник Уилкерсон: своим слепым стремлением править миром США уничтожают сами себя

Постоянное вмешательство в чужие войны, желание навязать свою гегемонию всему миру и неспособность признать мощь других стран — всё это медленно, но верно ведёт США к самоуничтожению. Такое мнение высказал экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Dialogue works. Лёгкое недовольство многих стран уже переросло в явную ненависть, и, если США не «поубавят пыл», им «придёт конец», считает полковник.

Ещё одна проблема, которая меня сейчас беспокоит, — это тот факт, что мы не признаём то, что нашей стране давно пора признать или хотя бы немного снизить планку. Я не думаю, что мы можем полностью обратить эту идею вспять, уж точно не сегодня, но мы можем хотя бы несколько поубавить пыл.

Позвольте перенести вас в 2002 год. Я вошёл в кабинет Колина Пауэлла — тот самый кабинет, который сейчас занимает Тони Блинкен, как ни печально это признавать, — и сказал: «Господин госсекретарь, позвольте мне поговорить с вами об этой стратегии национальной безопасности, которую нам только что прислала Кондолиза. В этой стратегии национальной безопасности говорится, что мы станем мировым гегемоном — и точка. Просто станем мировым гегемоном». На что он ответил: «Так разве вы этого не хотите, Ларри?»

Я говорю: «Господин госсекретарь, послушайте, это нехорошо. По сути мы говорим, что будем уничтожать каждого, кто едва сунет нос к подножию нашей горы. Вы понимаете, что произойдёт лет через 20-25? Мир настолько устанет от нас, что решит изменить баланс сил».

Что ж, сегодня утром я взял в руки The New York Times. Обычно я этого не делаю, потому что The New York Times — рупор Азиатско-Тихоокеанского региона и, соответственно, Израиля, а значит — рупор войны. Там они назвали нас демократией, а другие страны — тоталитарными государствами, диктатурами и многими другими терминами, которые они решили использовать в тот день, что, собственно, и сделали. Но признали ли они, что четыре государства — Китай, Россия, Северная Корея и Иран — сейчас сотрудничают, разделяют между собой оружие, разделяют задачи, идеологию, разделяют всё, что необходимо для создания действительно мощного альянса? Я уже не говорю про ядерное оружие — трое из них уже являются государствами, обладающими ядерным оружием, и Иран, вероятно, тоже к этому стремится, по крайней мере в определённой степени.

Так что же мы делаем? Своими Газами, Украинами и санкциями мы вынуждаем остальной мир уравновешивать нас. В большинстве стран мира раньше не было никаких особых недовольств по этому поводу. В некоторых случаях было просто раздражение и неприязнь из-за наших санкций. Сегодня это переросло в большую ненависть со стороны многих людей, которые не одобряют убийства и геноцид, происходящие в Газе, которые поддерживаем мы. Теперь это действительно явная ненависть. И они не стоят на месте — они собираются уравновесить нас.

Именно это происходит с каждой империей в истории человечества, которая хочет править миром. Мы можем встать в позу, как мы делаем каждый день, по-нашему лицемерно, и сказать: «Мы — демократия, а они — диктатуры! Мы — демократия, мы защищаем демократию!» Какой же бред… Мы защищаем олигархический хищнический капитализм — вот, что мы защищаем. Вот она, наша гегемония, наш гегемонистский метод! Весь остальной мир устал от этого. И если мы не признаем этого в ближайшее время, не успокоимся, не умерим пыл, не станем немного добрее и мягче, так сказать, — нам конец.

Когда я разговаривал с Пауэллом, я думал, что на своём веку увижу лишь начало трещин. Моя жизнь будет не настолько долгой, чтобы увидеть полное падение империи. Но теперь я уже не так уверен. Мне почти 80, возможно, я проживу ещё девять или десять лет — но я вполне могу увидеть, как трещины превращаются в расщелины.

И дело тут даже не в Украине и Газе, они здесь скорее как примеры, как «симптомы». Мы сами себя уничтожаем, и остальной мир не хочет идти по нашему пути. Поэтому они собираются противостоять нам. И именно это они сейчас и делают, возглавляемые, как написал сегодня The New York Times, Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.