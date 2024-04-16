Полковник Уилкерсон: своим слепым стремлением править миром США уничтожают сами себя
Ещё одна проблема, которая меня сейчас беспокоит, — это тот факт, что мы не признаём то, что нашей стране давно пора признать или хотя бы немного снизить планку. Я не думаю, что мы можем полностью обратить эту идею вспять, уж точно не сегодня, но мы можем хотя бы несколько поубавить пыл.
Позвольте перенести вас в 2002 год. Я вошёл в кабинет Колина Пауэлла — тот самый кабинет, который сейчас занимает Тони Блинкен, как ни печально это признавать, — и сказал: «Господин госсекретарь, позвольте мне поговорить с вами об этой стратегии национальной безопасности, которую нам только что прислала Кондолиза. В этой стратегии национальной безопасности говорится, что мы станем мировым гегемоном — и точка. Просто станем мировым гегемоном». На что он ответил: «Так разве вы этого не хотите, Ларри?»
Я говорю: «Господин госсекретарь, послушайте, это нехорошо. По сути мы говорим, что будем уничтожать каждого, кто едва сунет нос к подножию нашей горы. Вы понимаете, что произойдёт лет через 20-25? Мир настолько устанет от нас, что решит изменить баланс сил».
Что ж, сегодня утром я взял в руки The New York Times. Обычно я этого не делаю, потому что The New York Times — рупор Азиатско-Тихоокеанского региона и, соответственно, Израиля, а значит — рупор войны. Там они назвали нас демократией, а другие страны — тоталитарными государствами, диктатурами и многими другими терминами, которые они решили использовать в тот день, что, собственно, и сделали. Но признали ли они, что четыре государства — Китай, Россия, Северная Корея и Иран — сейчас сотрудничают, разделяют между собой оружие, разделяют задачи, идеологию, разделяют всё, что необходимо для создания действительно мощного альянса? Я уже не говорю про ядерное оружие — трое из них уже являются государствами, обладающими ядерным оружием, и Иран, вероятно, тоже к этому стремится, по крайней мере в определённой степени.
Так что же мы делаем? Своими Газами, Украинами и санкциями мы вынуждаем остальной мир уравновешивать нас. В большинстве стран мира раньше не было никаких особых недовольств по этому поводу. В некоторых случаях было просто раздражение и неприязнь из-за наших санкций. Сегодня это переросло в большую ненависть со стороны многих людей, которые не одобряют убийства и геноцид, происходящие в Газе, которые поддерживаем мы. Теперь это действительно явная ненависть. И они не стоят на месте — они собираются уравновесить нас.
Именно это происходит с каждой империей в истории человечества, которая хочет править миром. Мы можем встать в позу, как мы делаем каждый день, по-нашему лицемерно, и сказать: «Мы — демократия, а они — диктатуры! Мы — демократия, мы защищаем демократию!» Какой же бред… Мы защищаем олигархический хищнический капитализм — вот, что мы защищаем. Вот она, наша гегемония, наш гегемонистский метод! Весь остальной мир устал от этого. И если мы не признаем этого в ближайшее время, не успокоимся, не умерим пыл, не станем немного добрее и мягче, так сказать, — нам конец.
Когда я разговаривал с Пауэллом, я думал, что на своём веку увижу лишь начало трещин. Моя жизнь будет не настолько долгой, чтобы увидеть полное падение империи. Но теперь я уже не так уверен. Мне почти 80, возможно, я проживу ещё девять или десять лет — но я вполне могу увидеть, как трещины превращаются в расщелины.
И дело тут даже не в Украине и Газе, они здесь скорее как примеры, как «симптомы». Мы сами себя уничтожаем, и остальной мир не хочет идти по нашему пути. Поэтому они собираются противостоять нам. И именно это они сейчас и делают, возглавляемые, как написал сегодня The New York Times, Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.
Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.
Ссылки по теме
-
Политический обозреватель Fox News: США не могут дать отпор ни Ирану, ни России
-
Джон Болтон: Байден позорит США, призывая Израиль не отвечать Ирану
-
Bloomberg: от новых санкций в отношении российских металлов выиграют только Россия и Китай
-
Дональд Трамп: если бы не слабость Байдена, Иран бы никогда не атаковал Израиль