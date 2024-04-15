Bloomberg: от новых санкций в отношении российских металлов выиграют только Россия и Китай

Новые западные санкции, направленные против российского металла, не только не окажут должного влияния, но и приведут к росту поставок металлов в Китай, утверждает Bloomberg. Санкции закрепят за Китаем роль основного покупателя ключевых сырьевых товаров Москвы, приведут к увеличению экспорта российского металла в страны за пределами юрисдикции США и Великобритании и пошатнут позиции доллара, позволив странам свободно торговать в юанях.

Новые западные санкции, направленные на запрет российского никеля, алюминия и меди, вряд ли окажут желаемый эффект, утверждает Bloomberg. Более того, эти запреты приведут к увеличению поставок российского металла в Китай, равно как ранее санкции укрепили позиции России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Китай.

В первую очередь, санкции в отношении российских металлов закрепят за Китаем роль основного покупателя ключевых сырьевых товаров Москвы, а также усилят роль Шанхая как «площадки для установления цен на материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики», пишет Bloomberg.

Кроме того, запрет Лондонской биржи металлов на поставку российского алюминия, меди и никеля, скорее всего, приведёт к ещё большему росту китайского импорта и будет способствовать увеличению экспорта российского металла в страны за пределами юрисдикции США и Великобритании. Между тем Шанхайская фьючерсная биржа остаётся единственной крупной товарной площадкой в мире, принимающей российские поставки этих трёх металлов.

Наконец, китайские импортёры смогут воспользоваться стратегическим союзом Пекина с Москвой, чтобы получить скидки на ключевые сырьевые товары, платя в юанях и обходясь без доллара. Как подчёркивают аналитики издания, это не только поможет «потеснить доллар в качестве мировой резервной валюты», но и «сделает российский металл более привлекательным» для других стран, если он будет продаваться в юанях и со скидкой.