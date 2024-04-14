La Nouvelle Tribune: Европа продолжает зависеть от российского СПГ

03:09
Генсек ООН осудил атаку Ирана на Израиль
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку Ирана на Израиль и призвал прекратить боевые действия.
03:06
Премьер Словакии отметил интерес к стандартизации отношений с Россией
Премьер Словакии Роберт Фицо выразил заинтересованность в стандартизации отношений с Россией после урегулирования конфликта на Украине.
02:47
Постпред Израиля при ООН обратился к Гутеррешу в связи с атакой Ирана
Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился к генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу на фоне атаки Ирана.
02:42
МИД Ирана: Тегеран нанёс удары по Израилю в целях самообороны
Иран нанёс удар по Израилю в целях самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН, заявили в иранском МИД.
02:38
Иран предостерёг Израиль от повторения ошибок
В постпредстве Ирана при ООН пообещали Израилю суровый ответ в случае «повторения ошибок».
02:29
Reuters: истребители США сбили несколько БПЛА на юге Сирии
Американские истребители сбили несколько иранских БПЛА на юге Сирии.
02:18
Великобритания перебросила истребители для перехвата иранских дронов
В Минобороны Великобритании сообщили о переброске дополнительного числа истребителей королевских ВВС на Ближний Восток для отражения атак иранских дронов.
02:13
Курс биткойна упал почти на 10% за сутки
Биткойн за сутки снизился на 9,73% в ходе торгов.
02:11
Сирены прозвучали в районе пустыни Негев, где находится авиабаза Израиля
Сирены прозвучали в районе пустыни Негев, где находится одна из израильских авиабаз.
01:58
Имеля победил Ханова в главном бою TOP DOG 28
Игорь Имеля Ионов победил Марселя Ханова в главном поединке турнира TOP DOG 28 в Казани.
01:54
AFP: в Иерусалиме раздались взрывы
В Иерусалиме раздались звуки взрывов.
01:48
Лагно и Горячкина сыграли вничью в восьмом раунде Турнира претенденток
Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина провели восьмую партию на Турнире претенденток — 2024 в Торонто.
01:47
Times of Israel: США и Британия перехватили более 100 иранских дронов
Великобритания и США перехватили более сотни иранских дронов, заявил представитель Минобороны Израиля.
01:38
Миссия Ирана в ООН объяснила атаку на Израиль правом на самооборону
Миссия Ирана в ООН заявила, что атака иранской стороны является полностью законной в рамках статьи Устава ООН о праве на самооборону.
01:34
Медведева не понимает, почему Самоделкину называют предательницей из-за желания сменить гражданство
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о смене гражданства другими спортсменами.
01:33
CNN: американские системы ПВО перехватили несколько иранских дронов
Американские системы ПВО перехватили несколько иранских дронов, нацеленных на Израиль.
01:32
Миссия Ирана в ООН — об атаке на Израиль: США должны держаться подальше
Миссия Ирана в ООН в связи с атакой иранской стороны на Израиль призвала США «держаться подальше» от конфликта двух стран.
01:26
Депутат Рады назвала чрезмерным предложение повысить зарплату военным ВСУ
Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая осудила предложение повысить зарплаты военным ВСУ и выплаты семьям погибших.
01:20
Израильские военные отслеживают приближение более 100 дронов
Израильская армия в настоящий момент отслеживает приближение более 100 дронов, запущенных из Ирана.
01:14
Акинфеев извинился перед болельщиками ЦСКА за первый пропущенный гол в матче с «Локомотивом»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев извинился перед болельщиками команды за первый пропущенный гол в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом».
01:14
Боррель осудил атаку Ирана на Израиль
Евросоюз осуждает атаку Ирана на Израиль, заявил шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель.
01:13
CBS: силы США в Ираке и Сирии способны сбивать иранские БПЛА
Силы США, дислоцированные в Ираке и Сирии, способны сбивать запущенные в сторону Израиля иранские беспилотники.
01:10
Израиль начал глушить сигналы GPS для срыва атаки иранских БПЛА
Военные Израиля начали глушить сигналы навигационной системы GPS в ряде регионов страны для того, чтобы сорвать атаку иранских БПЛА, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
01:06
«Хезболла» выпустила ракеты по Голанским высотам
В шиитском движении «Хезболла» заявили о нанесении ракетных ударов по Израилю на Голанских высотах.
01:01
Байден обсуждает атаку Ирана на Израиль с командой по нацбезопасности
Президент США Джо Байден обсуждает атаку Ирана на Израиль с командой по нацбезопасности.
00:56
Al Mayadeen: Иран запустил гиперзвуковые ракеты
Иран запустил гиперзвуковые ракеты по Израилю.
00:55
Георгиева заменили после четырёх пропущенных шайб в матче «Колорадо» — «Виннипег»
Вратаря «Колорадо» Александра Георгиева заменили по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом».
00:54
ABC: целями Ирана в Израиле будут только военные объекты
ABC News сообщает, что целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты.
00:45
IRNA: Иран запустил баллистические ракеты по Израилю
Иран выпустил баллистические ракеты в сторону Израиля.
00:41
«СТРАНА.ua»: в Харькове произошли взрывы
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове.
00:38
Ирак закрыл воздушное пространство после атаки Ирана по Израилю
Глава Минтранса Ирака Раззак ас-Саадави сообщил о закрытии воздушного пространства страны на фоне атаки Ирана по Израилю.
00:36
Росавиация: рейсы в Иорданию, Израиль и Ирак приостановлены
В Росавиации заявили о приостановке рейсов российских авиакомпаний в Иорданию, Израиль и Ирак.
00:34
Шестёркин, Панарин и Сорокин — тройка звёзд матча «Рейнджерс» — «Айлендерс»
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс».
00:33
Сунак осудил атаки Ирана на Израиль
Британский премьер Риши Сунак осудил атаку Ирана на Израиль.
00:31
ABC: по Израилю в целом будет запущено от 400 до 500 дронов и ракет
ABC News сообщает, что по Израилю в целом со стороны Ирана будет запущено от 400 до 500 дронов и ракет.
00:28
Kan: Израиль готовится к нескольким дням противостояния с Ираном
В Израиле готовятся к нескольким дням противостояния с Ираном.
00:22
NYT: Израиль эвакуировал ряд военных баз
Израиль эвакуировал ряд военных баз перед иранской атакой.
00:20
Al Jadeed: власти Ливана решили временно закрыть воздушное пространство
Власти Ливана приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны.
00:19
Власти Оренбургской области рассказали о ситуации с выплатами из-за паводков
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области рассказала о ситуации с выплатами из-за паводков.
00:17
Панарин сравнялся с Буре по числу набранных очков в регулярке НХЛ
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнялся с Павлом Буре по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.
00:15
ТАСС: ВСУ использовали бомбы GLSDB при ударе по Токмаку
При ударе по Токмаку ВСУ использовали бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные НАТО.
00:11
Военная хроника спрогнозировала возможный массовый ракетный удар по Израилю
Военная хроника заявила, что атака беспилотников может оказаться лишь прелюдией к массовой ракетной атаке по Израилю.
00:09
NYT: тысячи украинцев пытаются вплавь покинуть страну, многие гибнут
Тысячи украинцев пытаются покинуть страну вплавь в попытке спастись от мобилизации, но многие гибнут, пишет The New York Times.
00:05
Армия Израиля заявила об ударах по Ливану
Военные Израиля нанесли удары по объектам организации «Хезболла» в Ливане.
23:58
Axios: Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю
Иран принял решение запустить по Израилю не десятки, а сотни ударных беспилотников.
23:58
Захарян рассказал о советах Карпина после перехода в «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал о советах Валерия Карпина после перехода в испанский клуб.
23:53
Силы ПВО России сбили два БПЛА ВСУ над Курской областью
В Минобороны России заявили, что российские средства сбили два беспилотника ВСУ над Курской областью.
23:50
В США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов.
23:46
Угроза атаки БПЛА отменена в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об отмене угрозы атаки БПЛА в регионе.
23:43
Иран подтвердил запуск БПЛА в сторону Израиля и анонсировал удар ракетами
Иран подтвердил запуск беспилотников в сторону израильской территории и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.