Reuters: ЕС покупает у России всё больше газа — теперь сжиженного

Европа по-прежнему остаётся зависимой от российского газа, отмечает Reuters. ЕС начал всё чаще заменять поставки по газопроводу сжиженным природным газом. В прошлом году Россия отправила в порты ЕС более 15,6 млн метрических тонн СПГ, а это на 37,7% больше, чем в 2021 году. Однако импорт сжиженного газа обходится ЕС дорого — в том числе в экологическом отношении.

Новый маршрут с запада на восток оставляет Европу привязанной к российскому газу, отмечает Reuters. После начала украинского конфликта правительства стран Западной Европы стремятся снизить свою энергетическую зависимость от России, но, когда речь заходит о газе, они всё чаще заменяют поставки по газопроводу российским сжиженным природным газом (СПГ).

Анализ данных, проведённый агентством Reuters, показал, что более десятой части российского газа, ранее поставлявшегося по трубопроводам в Евросоюз, было заменено СПГ, доставляемым в порты ЕС. Частный российский производитель «Новатэк» в прошлом году продавал в ЕС грузы по сниженным ценам, от которых отказались покупатели в других частях света, а концерн «Газпром» увеличил экспорт со своего нового проекта «Портовый СПГ», компенсируя сокращение поставок по трубопроводам на запад.

Испания, в которой расположен крупнейший в ЕС парк импортных терминалов, ранее не импортировавшая российский газ по трубопроводам, стала крупнейшим реэкспортёром морских российских поставок. Рост объёмов СПГ привёл к тому, что доля российского газа в поставках ЕС вновь стала составлять около 15%. По имеющимся данным, в прошлом году Россия отправила в порты ЕС более 15,6 млн метрических тонн СПГ, что на 37,7% больше, чем в 2021 году.

Это увеличение не нарушает законодательство ЕС. Правительства западноевропейских стран ввели санкции против нефти после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, но не сделали того же в отношении природного газа. Вместо этого Европейская комиссия призвала к добровольному отказу от импорта российского топлива к 2027 году.

При этом в записях о поставках газа указываются только предыдущие пункты назначения грузов, а не их конечное происхождение. Это означает, что СПГ, прибывший в Бельгию, Францию, Испанию и Нидерланды, лишается российского ярлыка, который может отпугнуть покупателей, прежде чем его перевезут вглубь страны или перегрузят на другие суда.

Однако переход от трубопроводного транспорта к импорту СПГ сопряжён со значительными экологическими издержками, поскольку требуется энергия для газификации, транспортировки и повторного сжижения топлива — тенденция, противоречащая цели ЕС по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году.