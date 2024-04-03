Politico: отказ ЕС от российских энергоносителей угрожает привести к чрезмерной зависимости от США

После отказа от российских энергоносителей, на которые Евросоюз полагался в течение многих лет, он сделал ставку на американский СПГ, потратив миллиарды на развитие новой инфраструктуры. В настоящее время США поставляют Европе почти 50% своего СПГ, по сравнению с 25% до ввода санкций. Однако это вызывает всё больше опасений о том, что в стремлении не зависеть от России Европа впала в недальновидную зависимость от Америки, пишет Politico.
После ужесточения западных санкций против России в 2022 году Евросоюз сделал большую ставку на поставки американского сжиженного природного газа и отказался от более дешёвых российских энергоносителей, на которые он полагался в течение многих лет. В рамках этой стратегии Европа уже потратила миллиарды на развитие инфраструктуры для СПГ и подписала множество новых контрактов, сообщает Politico.
Однако теперь эти решения ставятся под сомнение, подчёркивается в статье. И всё чаще поднимаются вопросы о том, что Европа поставила себя под угрозу, когда в своём стремлении не зависеть от поставок энергоресурсов из России фактически впала в недальновидную зависимость от Америки. По статистике, в настоящее время США уже поставляют в ЕС почти 50% своего СПГ, по сравнению с 25% до ввода санкций.
В результате американский СПГ уже обогнал трубопроводный газ, заняв место наиболее важного источника поставок. И теперь люди задаются вопросом: не слишком ли Европа зависит от Америки, отмечает Politico. При этом в преддверии ноябрьских выборов президент США Джо Байден распорядился временно приостановить одобрение новых проектов по СПГ, фактически заморозив расширение экспортной инфраструктуры страны.
И хотя борцы за экологию, которые оказывают давление на Вашингтон и требуют свернуть экспорт ради спасения климата, высоко оценили это решение, европейцы всё больше беспокоятся на этот счёт, опасаясь вероятного сокращения поставок и последующего повышения цен. «Европа должна извлечь уроки из своих прошлых ошибок и избегать чрезмерной зависимости от США», — предупредила Ана Мария Яллер-Макаревич, аналитик Института энергетики.
Она также призвала не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения из-за слишком сильной зависимости от одного источника. И хотя ЕС наращивает объёмы возобновляемой энергетики, стремясь сократить потребление газа на 30% к 2030 году, однако отчёты показывают, что спрос на СПГ в Европе по-прежнему растёт, отмечает Politico.
Также многие опасаются, что если Дональд Трамп вернётся в Белый дом, он будет настаивать на масштабном расширении использования ископаемого топлива. И это создаст угрозу того, что Европа, которая забрала контроль над своими энергетическими рынками у президента России Владимира Путина, в будущем просто передаст его в руки Трампа, заключает Politico.
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