Провал антироссийских санкций, которые так и не поставили Москву на колени, по сути оказался признанием несостоятельности фундаментальных принципов внешней политики Соединённых Штатов, пишет в своей статье для American Conservative политолог Марк Эпископос. По мнению эксперта, США до сих пор действовали так, будто мир остаётся таким же однополярным, как было в 1991 году, — но всё давно изменилось, и американцам пора бы это понять.

Удивительная стойкость России перед западными санкциями, которую успели неоднократно проанализировать эксперты по всему миру, интересна не только сама по себе, — гораздо важнее то, что она является «приговором приевшимся и фальшивым внешнеполитическим установкам, которые господствуют в Вашингтоне с 1991 года», пишет на страницах American Conservative американский политолог Марк Эпископос.

Как разъясняет аналитик, санкции, которые США применяли на протяжении всей своей истории, имеют один фундаментальный изъян: они работают только в том случае, если их жертва, во-первых, имеет хоть какой-то стимул выполнять требования американского правительства, а во-вторых, уверена в том, что на снятие ограничений есть реальный шанс. Для России как минимум с 2014 года не выполнялось ни одно из этих условий: Москва уже давно действует исходя из того, что санкции против неё не отменят ни при каких условиях.

То же самое можно сказать и о других странах, в отношении которых действуют мощные карательные меры, — к примеру, Иране или Северной Корее. Однако в случае с Россией США и Запад в целом наиболее явно показали, насколько сильно их цели расходятся с доступными им средствами. «Проще говоря, российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать», — рассуждает Эпископос.

Но фиаско антироссийских санкций стало не просто серьёзным просчётом внешнеполитического истеблишмента; оно в сущности оказалось признанием полной несостоятельности фундаментальных принципов, на которых строилась внешняя политика США, продолжает автор. Власти страны ввели санкции в отношении России, несмотря на все признаки того, что они не сработают, —­ и поступили они так потому, что до сих пор не оправились от высокомерия, охватившего их в «момент однополярности», наступивший после распада СССР, когда в мире не осталось ни одной страны, способной как-то повлиять на США, убеждён Эпископос.

Такой настрой вступает во всё более сильное противоречие с реалиями формирующегося на наших глазах многополярного мира, в котором Вашингтон больше не может заставлять других выполнять свою волю одними только санкциями, полагает аналитик. По мнению автора, Вашингтону пора изменить свой подход ко внешней политике, пока он ещё может сделать это на своих условиях, и «слезть с иглы санкций» — ведь в противном случае он сделает хуже только себе.