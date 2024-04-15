Politico: отобрать у России деньги — непосильная задача для Лондона

18:36
В Нью-Йорке начался первый из четырёх уголовный процесс над Трампом
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский суд, где начинается разбирательство его первого из четырёх уголовных дел.
18:35
Васильев: россияне, которые хотят поехать на Олимпиаду, кладут голову в пасть ко льву
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался об участии россиян в Играх в Париже.
18:34
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 704 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил отметку неблагоприятного явления, достигнув 704 см.
18:34
Специалист Бурмистров: кряквы охотно остаются в Москве на всю зиму
Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров рассказал о некоторых птицах, живущих в столице.
18:29
Юрист Баранов разъяснил, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката
Юрист, генеральный директор юридической компании Артём Баранов рассказал, как вернуть деньги за некачественные услуги адвоката.
18:28
Посол назвал напряжённой ситуацию вокруг платёжных переводов из России в Турцию
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг платёжных переводов из России в Турцию, в настоящий момент остаётся напряжённой.
18:27
В результате ДТП в Воронежской области погибли два человека
В результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области два человека погибли и трое получили травмы.
18:22
Диетолог Журавлёва рассказала о полезных свойствах редких пряностей
Диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных свойствах, которыми обладают некоторые редкие пряности.
18:21
Карчаа: отсутствие реакции на атаки ВСУ по ЗАЭС показывает двойные стандарты Запада
Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой выразил уверенность, что отсутствие реакции на атаки Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС показывает «двойные и тройные стандарты» стран Запада.
18:19
Вяльбе: Степановой нужно сфокусироваться на чём-то одном, за счёт медиа она получает хайп
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о Веронике Степановой и её активности в соцсетях.
18:14
Врач Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща
Врач-педиатр Татьяна Заносова рассказала, как правильно извлечь клеща. По её словам, можно обратиться в травмпункт.
18:12
В Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО
Систему реабилитации ветеранов специальной военной операции создадут в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram.
18:09
Диетолог Гридина рассказала о правилах питания при гастрите
Диетолог Наталия Гридина рассказала, каких правил питания стоит придерживаться при гастрите.
18:04
Пара фигуристов Бояринцевой и Плешкова распалась
Фигурист Роман Плешков сообщил, что его пара с Дарьей Бояринцевой распалась, а он сам завершает карьеру.
18:04
Росфинмониторинг внёс РДК в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс националистическую организацию «Русский добровольческий корпус»* (РДК) в перечень террористов и экстремистов.
18:03
Кардиолог Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача
Кардиолог Наталья Гаврилова рассказала, как выбрать лечащего врача. По её словам, если в анкете специалиста указаны смежные специальности, это хороший признак, но если доктор лечит от совершенно разных заболеваний, то это должно насторожить.
18:01
Блинкен: США работают над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани заявил, что Вашингтон пытается не допустить эскалации на Ближнем Востоке после удара Ирана по Израилю.
18:00
В Амурской области пресекли контрабанду 40 кг трепанга
В Амурской области пресекли контрабанду партии трепанга, сообщили в Федеральной таможенной службе России.
18:00
Режиссёр Беркович и драматург Петрийчук внесены в реестр экстремистов
Росфинмониторинг внёс режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.
17:55
ТАСС: кабмин поддержал проект о праве всех судебных приставов применять оружие
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, предполагающий наделение всех сотрудников органов принудительного исполнения России полномочиями применять огнестрельное оружие в ряде случаев.
17:51
Иммунолог Болибок рассказал о способах лечения аллергии
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие существуют способы лечения аллергии.
17:50
Патрушев провёл переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев поговорил по телефону с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.
17:50
Волейболисток «Локомотива» обвинили в пропаганде ЛГБТ*
Серебряный призёр Олимпийских игр и бывшая доигровщица московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.
17:48
Опрос: 59% граждан Чехии считают, что страна приняла слишком много беженцев
Большая часть населения Чехии считает, что республика приняла слишком много беженцев с Украины.
17:46
Иммунолог Болибок дал советы автомобилистам-аллергикам на сезон цветения
Врач-иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации автомобилистам-аллергикам на период цветения.
17:44
Кабмин России поддержал законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов
Правительство России поддержало законопроект, предполагающий выплату двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время специальной военной операции.
17:39
Офтальмолог Сагоненко назвал неправильное питание одним из факторов снижения зрения
Врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко рассказал о неочевидных факторах снижения зрения.
17:38
DM: Кэмерон раздражает американских конгрессменов просьбами о помощи Украине
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине.
17:37
RT поговорил с женой россиянина, который находится на захваченном судне MCS Aries
RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова, который находится на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries. По словам Марии, о случившемся она узнала из новостей.
17:35
Андреева победила Подороску на старте турнира WTA в Руане
Российская теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
17:31
Источник: Абаскаль молчал на встрече с игроками «Спартака», когда его уволили
Испанец Гильермо Абаскаль практически молчал на встрече с игроками «Спартака», когда объявляли о его увольнении.
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В Тюменской области загорелась сухая трава
Ландшафтный пожар в районе садоводческого товарищества «Салют» в Тюменской области охватил 60 га.
17:26
Психолог Хорс рассказал о признаках депрессии
Практикующий психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.
17:26
ООН оценила объёмы необходимых трат на восстановление Украины в $486 млрд
На восстановление и реконструкцию украинской инфраструктуры, по данным от 31 декабря 2023 года, необходимо потратить $486 млрд.
17:22
ERR: Эстония несколько месяцев не может найти замену ЗРК NASAMS
Министерство обороны Эстонии несколько месяцев не может найти замену зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) NASAMS, которую в конце 2023 года с территории Прибалтики забрала Испания.
17:21
Косметолог Чащина назвала наращивание ресниц травмирующей процедурой
Врач-косметолог Оксана Чащина заявила, что наращивание ресниц безболезненной, но довольно травмирующей процедурой.
17:19
Басманный суд Москвы заочно арестовал грузинского снайпера, воюющего за ВСУ
Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпера Георгия Гелашвили — члена «Грузинского легиона», воюющего за Вооружённые силы Украины, — по обвинению в экстремизме и наёмничестве.
17:19
Киевская полиция доставила в ТЦК 1108 военнообязанных с начала 2024 года
Полиция в Киеве отчиталась о том, что с начала 2024 года доставила в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1108 военнообязанных.
17:14
Романо: Янсен один из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
Голландский тренер Паскаль Янсен может стать главным тренером «Спартака».
17:13
Глава МИД Чехии сообщил, что вызвал посла Ирана в связи с атакой на Израиль
Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что вызвал посла Ирана в связи с атакой на Израиль.
17:13
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Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, как готовиться к собеседованию.
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Минфин: сумма замороженных в Германии активов России составляет около €3,9 млрд
В настоящее время сумма замороженных в Германии российских активов оценивается в размере около €3,9 млрд.
17:06
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №1474 на севере столицы — в районе Ховрино.
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Таганский суд Москвы оштрафовал экономиста Константина Сонина* на 30 тыс. рублей в связи с отсутствием маркировки иностранного агента на постах в социальных сетях.
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не следит за Кубком мира.
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Дни исторического и культурного наследия в Москве начнутся 18 апреля и продлятся до 31 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
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Суд в Москве приговорил экс-гендиректора Merlion Симоненко к 22 годам колонии
Хорошёвский районный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам колонии по делу об аферах.
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На ПМЭФ-2024 представят социальный проект «Доброшрифт»
На Петербургском международном экономическом форуме представят стенд социального проекта «Доброшрифт».