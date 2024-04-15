Politico: отобрать у России деньги — непосильная задача для Лондона

Великобритания не сможет конфисковать российские активы из-за отсутствия на это законных оснований, пишет Politico. Ссылаясь на мнение многочисленных юристов, издание отмечает, что подобный шаг нарушит международное право, а также испортит репутацию лондонского Сити.

Реальность такова, что Британия, вероятно, никогда не отберёт у России деньги, пишет Politico. С февраля 2022 года было произнесено множество смелых слов. В «Лондонграде» призвали конфисковать особняки российских олигархов для размещения украинских беженцев, использовать российские активы в британских банках для финансирования обороны или восстановления Украины. Но два года спустя мало что было сделано.

По мнению юристов, нет и никогда не будет никаких законных прав на получение замороженных российских денег, собственности или других активов. Замораживание активов ещё может рассматриватся как юридически соразмерное, но их конфискация точно незаконна, и в Британии это знают.

К тому же конфискация активов на постоянной основе снизит вероятность проведения любых мирных переговоров. Огромное влияние лондонского Сити также является важным фактором. Город опасается рисковать своей репутацией ведущего места для инвестиций — и, как мог бы сказать циник, рассадника грязных денег.

Также юристы предупреждают о нарушении, в случае изъятия российских денег, основных международных обязательств, подписанных Лондоном, например Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

«Как человек, вы хотите захватить активы», — признаётся аналитик Фрея Пейдж. «Но когда вы позволяете себе вольности с законом, он теряет свою силу».