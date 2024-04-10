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Reuters: суд ЕС исключил российских бизнесменов Фридмана и Авена из санкционного списка

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Европейский суд отменил персональные санкции, введённые против миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена, сообщает Reuters. Согласно заявлению, суд не нашёл достаточных обоснований для включения бизнесменов в санкционный список, который был принят после начала СВО России на Украине.
Reuters: суд ЕС исключил российских бизнесменов Фридмана и Авена из санкционного списка
AP
Суд ЕС постановил исключить российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена из санкционного списка Евросоюза, сообщает Reuters. «Суд общей юрисдикции считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах, не является достаточно обоснованной и что включение господина Авена и господина Фридмана в рассматриваемые списки, следовательно, не было оправданным», — приводит агентство заявление суда Люксембурга. 
 
Как отмечает Reuters, Европейский совет ввёл персональные санкции против ряда лиц после начала СВО России на Украине. Тогда же были заморожены активы Авена и Фридмана, которые являются основными акционерами конгломерата «Альфа-Групп». 
 
Согласно решению суда, миллиардеры были необоснованно включены в список в период с февраля 2022-го по март 2023 года. В марте 2023 года ЕС продлил ограничительные меры в отношении Авена и Фридмана, хотя они подавали отдельную апелляцию на данное решение. 

Агентство сообщает, что суд не нашёл достаточных доказательств того, что бизнесмены поддерживали действия России на Украине или оказывали финансовую поддержку российской власти.  
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Reuters США Северная Америка
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