На двойное сдерживание со стороны Запада Москва и Пекин ответят двойным противодействием

19:29
Агент Боржеса опроверг слухи о желании футболиста вернуться в «Карабах»
Хелсио Роберто Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о возможном уходе своего клиента из краснодарского клуба.
19:24
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвёртом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:20
МИД: Британия и США добились прогресса в вопросе передачи Киеву активов России
Власти Великобритании и США достигли прогресса в переговорах относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов России. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон.
19:18
В Зеленограде задержали пьяного мужчину, угрожавшего сжечь храм
В Зеленограде сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, который угрожал поджечь храм Архангела Михаила.
19:18
В МЧС прокомментировали предстоящий пожароопасный сезон в Пермском крае
Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю провели пресс-конференцию, посвящённую предстоящему пожароопасному сезону.
19:17
МВД призывает жителей Оренбургской области сразу сообщать о случаях мародёрства
МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародёрства на затопленных территориях.
19:14
Силкин: Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение касательно работы главного тренера столичного клуба Марцела Лички.
19:11
В Курганской области запустят горячую линию по вопросам, связанным с паводком
В Курганской области по поручению главы МЧС России Александра Куренкова запустят горячую линию по вопросам, связанным с паводком.
19:10
Умер Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов
Дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Владимир Аксёнов умер в возрасте 89 лет.
19:05
Глава Гагаузии не исключила, что её могут задержать по возвращении из Москвы
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в интервью РИА Новости не исключила, что её могут задержать в аэропорту Кишинёва после возвращения из Москвы.
19:05
Курс доллара поднялся до 93 рублей
Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 25 марта.
19:05
В Самаре почти 6 тысяч зрителей посетили постановки фестиваля «Славянский дом»
Международный фестиваль оперного искусства «Славянский дом» завершился в Самаре.
19:04
В WADA заявили, что спортсмены на Играх дружбы будут рисковать здоровьем
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о безопасности спортсменов, которые приедут участвовать в Играх дружбы.
19:01
Приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля
Приход большой воды в Курган прогнозируется с 11 по 14 апреля, угроза подтопления населённых пунктов в области сохраняется.
19:00
Кучаев — об уходе из ЦСКА: были грустные эмоции
Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался об уходе из ЦСКА в зимнее трансферное окно.
18:54
В WADA ожидают, что на Олимпиаде в Париже выступят более 40 россиян
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что в Олимпийских играх в Париже с большой долей вероятности примут участие более 40 российских спортсменов.
18:53
Глава Гагаузии: власти России заверили, что всегда будут поддерживать автономию
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что президент России Владимир Путин на встрече в марте заверил, что Россия всегда будет поддерживать автономию.
18:51
Лукашенко раскритиковал работу ВПК и пообещал проверить производимое вооружение
Военно-промышленный комплекс Белоруссии работает слабо, больше внимания уделяется докладам и «щёлканью каблуками». С заявлением об этом выступил президент республики Александр Лукашенко.
18:50
Кержаков: если «Зенит» обыграет «Краснодар», борьба за чемпионство закончится
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча петербургского клуба с «Краснодаром».
18:41
В Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получил повреждения.
18:40
Сафиуллин проиграл Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.
18:37
Школьник погиб во время обстрела ВСУ брянского посёлка Климово
Во время обстрела ВСУ посёлка Климово в Брянской области погиб 12-летний мальчик. Об этом RT рассказала местная жительница.
18:36
«Автомобилист» отыграл три шайбы в четвёртом матче серии с «Металлургом»
9 апреля в Екатеринбурге проходит четвёртый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Металлург».
18:35
Моисеева объяснила, в чём отличие традиционных поясов лонжи от мягких матерчатых, которые используют в Китае
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева пояснила, в чём отличие традиционных поясов лонжи от мягких матерчатых поясов, которые используют в Поднебесной.
18:32
В Оренбуржье более 15 тысяч пострадавших от паводков подали заявки на выплаты
Заявки на выплаты в Оренбургской области подали более 15 тыс. пострадавших от паводка. Такую информацию предоставило правительство региона.
18:30
Моисеева рассказала, что не всем спортсменам удалось сразу приспособиться к снарядам на сборе в Китае
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева высказалась о тренировочных сборах в Китае.
18:26
Биатлонистка Зайцева не считает, что российский спорт находится в изоляции
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
18:25
Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Россия запросила заседание СБ ООН по западным поставкам вооружений ВСУ 12 апреля.
18:22
Живущие в Херсонской области болгары призвали Софию не поставлять боеприпасы ВСУ
Проживающие в Херсонской области этнические болгары призвали власти Болгарии прекратить отправку боеприпасов для Вооружённых сил Украины.
18:21
Воспитанник ФК «Мариуполь»: уровень жизни в Крыму заметно вырос за последние годы
Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин, являющийся воспитанником «Мариуполя», рассказал о жизни в Крыму, где проживают его родственники.
18:17
Диетолог Журавлёва рассказала о пользе молодых сосновых шишек и черемши
Диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных свойствах молодых сосновых шишек. По её словам, они содержат витамины B1, А и E, убихинон, кальций, калий, фосфор и магний.
18:15
На складе в Калининградской области нашли коробки с бананами и кокаином
В Калининградской области полицейские обнаружили и изъяли привезённые из Колумбии коробки с бананами и кокаином.
18:11
Мишин надеется, что травма фигуриста Семененко окажется несерьёзной
Российский тренер Алексей Мишин высказался о травме двукратного чемпиона России Евгения Семененко.
18:10
Тело задушенной 30-летней футболистки нашли в Аргентине
30-летняя аргентинская футболистка Флоренсия Гиньясу была обнаружена задушенной в квартире в городе Лас-Каньяс.
18:09
В Оренбуржье паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал»
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м км дороги в Оренбургской области. Информацию об этом предоставили в пресс-службе правительства региона.
18:08
Автоэксперт Константинов назвал признаки неисправной работы рулевого механизма
Директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов рассказал о признаках неисправной работы рулевого механизма.
18:04
В Подмосковье совершили более 400 тысяч поездок на электросамокатах с начала сезона
В Московской области жители и гости региона арендовали электросамокаты около 400 тыс. раз с начала сезона. К аренде доступно более 21 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 21 округе.
18:01
Глава Минстроя Файзуллин вылетел в Оренбургскую область
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.
18:00
Marca: Рубиалес даст показания в суде по делу о коррупции 29 апреля
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес выступит в суде по делу о коррупции.
17:58
Главный детский клинический центр в Подмосковье готов на 90%
Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске готов почти на 90%, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
17:58
Вован: глава WADA помог организовать пранк с Томасом Бахом
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил, что глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, сам того не зная, помог организовать розыгрыш с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
17:54
Пентагон: удары ВСУ по российским НПЗ могут отразиться на глобальной энергетике
Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно отразиться на мировом топливно-энергетическом комплексе.
17:53
Селюк: Джикия не нужен клубам, которые могут платить ему наравне со «Спартаком»
Агент Дмитрий Селюк высказался о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.
17:47
Первый этап строительства Западной хорды в Ростове-на-Дону завершат в сентябре
В правительстве Ростовской области заявили, что в рамках строительства Западной хорды специалисты прокладывают эстакады через железнодорожные пути.
17:45
Бехунин: бой россиянина Магомедова и украинца Потери в UFC отменён
Журналист Алекс Бехунин сообщил, что поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Шарабутдина Магомедова и украинца Игоря Потери на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии отменён.
17:45
Антонов: на Западе растёт усталость от бремени в виде поддержки Украины
Усталость от бремени в виде финансирования киевского режима растёт в западных странах. Такой информацией поделился посол России в США Анатолий Антонов.
17:44
Фигурист Семененко не выступит в шоу Тутберидзе из-за травмы
Двукратный чемпион России Евгений Семененко не сможет принять участие в шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.
17:41
Минэнерго России опровергло обсуждение поставок бензина из Казахстана
Российское Минэнерго опровергло информацию, что Россия якобы обратилась к Казахстану с просьбой начать поставки бензина.
17:41
В Нижнем Новгороде завершили подготовку к реставрации Литературного музея
В Нижнем Новгороде завершили подготовительные работы к ремонту Литературного музея.
17:36
Алькарас снялся с «Мастерса» в Монте-Карло
Испанский теннисист Карлос Алькарас принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы.