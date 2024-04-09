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На двойное сдерживание со стороны Запада Москва и Пекин ответят двойным противодействием

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Россия и Китай договорились совместно отвечать на недружественную политику Запада. Как образно выразился министр иностранных дел Китая, партнёры ответят «на двойное сдерживание двойным противодействием», пишет Bloomberg.
На двойное сдерживание со стороны Запада Москва и Пекин ответят двойным противодействием
AP

Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности с целью «двойного противодействия» европейско-атлантическому альянсу во главе с США, пишет Bloomberg.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, идею «двойного противодействия» США и их союзникам в ответ на «двойное сдерживание» западных стран в отношении России и Китая подал его китайский коллега Ван И.
 
Лавров также заявил, что Россия и Китай подтвердили, что нет никакой перспективы проведения встреч для урегулирования конфликта с Украиной, если позиции России будут игнорироваться, имея в виду запланированную в июне мирную конференцию в Швейцарии, поддержанную Киевом. Союзники Украины считают присутствие Китая на такой конференции важным для успеха этой инициативы.
 
Пекин и Москва активизировали свое дипломатическое и экономическое партнерство после начала СВО, что помогло России выдержать беспрецедентные западные санкции, пишет американское издание.
 
В марте Ван возвестил о «новой парадигме» в отношениях Китая с Россией. В прошлом году двусторонняя торговля достигла рекордных 240 миллиардов долларов, чему способствовал китайский импорт российской нефти и экспорт автомобилей и электроники, напоминает Bloomberg.
 
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Bloomberg США Северная Америка
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