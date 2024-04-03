People's Daily: Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал тайваньский вопрос «красной линией»

17:33 InfoBRICS: ВС России немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение Российские военные немедленно уничтожают поставленные Западом оружие и бронетехнику на Украине.

17:32 В «Ахмате» выразили уверенность в Ромащенко на фоне слухов о назначении Адиева Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможном назначении наставника Казахстана Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

17:31 Кравцов: вносить изменения в ЕГЭ в этом году больше не планируется В этом году больше не планируется никаких изменений в порядок и процедуру ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

17:30 Врач Божик рассказала о роли витамина D в поддержании здоровья Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Татьяна Божик рассказала, какую роль витамин D играет в поддержании здоровья.

17:29 Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по военным поставкам на Украину Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину.

17:22 Юрист — об обращении ГП о терактах: Запад выработает единую стилистику ответов Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что Генеральная прокуратура (ГП) России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

17:21 Воробьёв: кредиты погибших в «Крокусе» и их родственников спишут до 15 апреля Кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» и их родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля.

17:21 Силуанов: по итогам года госдолг России может составить чуть ниже 17% ВВП По итогам года уровень госдолга России может составить чуть ниже 17% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

17:19 Специалист Иванов рассказал о полезных свойствах берёзового сока Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов рассказал, какими полезными свойствами обладает берёзовый сок.

17:16 Боец MMA Галиев проведёт свой следующий бой 31 мая в Уфе Российский боец Венер Галиев встретится с румыном Аурелом Пиртеа на турнире ACA 176.

17:14 Путин: Сахалин с материковой частью России нужно связать мостом Президент России Владимир Путин выразил мнение, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим.

17:13 ВОЗ: на систему здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане было 900 атак Система здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане с октября 2023 года подвергалась атакам 906 раз.

17:10 Мишустин призвал аккуратно подходить к регулированию цен Премьер России Михаил Мишустин призвал аккуратно подходить к вопросу регулирования цен.

17:07 Байрамян: Сперцян и Тикнизян скоро уедут в Европу Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.

17:06 Специалист Линдер — об обращении ГП о терактах: действия абсолютно правильные Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Генеральная прокуратура России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

17:04 Женщина взяла опеку над внуками после смерти дочери и зятя при теракте Жительница Сергиева Посада взяла опеку над двумя внуками после того, как её дочь и зять погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

17:01 Психолог Самбурский: депрессия может возникнуть у каждого Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что депрессия может возникнуть у любого человека.

17:00 Число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек Число бедных в России сократилось до 13,5 млн человек, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

17:00 Щербакова заявила, что почувствовала опустошение после победы на Олимпиаде Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на неё повлияла победа на Олимпийских играх.

16:56 Песьяков: Дзюба завершит карьеру раньше меня Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказал мнение, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру раньше него.

16:55 Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей.

16:49 Врач Шарапова рассказала о признаках аллергического насморка Главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала, какие могут быть признаки у аллергического насморка.

16:49 CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова Спортивный арбитражный суд (CAS) работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и вратаря Ивана Федотова на решение о дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

16:49 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва родила второго ребёнка Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва стала мамой во второй раз.

16:47 Следующая встреча секретарей совбезов стран ШОС состоится в 2025 году в КНР Следующая встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Китае в 2025 году.

16:46 Во Франции сломался самолёт госсекретаря США Блинкена Самолёт госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции, делегации пришлось ехать на встречу министров НАТО в Брюсселе на машине.

16:43 ВФП достигла договорённости с European Aquatics по ратификации рекордов Каменевой и Чикуновой Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что организация и European Aquatics пришли к согласию по вопросу ратификации рекордов Европы Марии Каменевой и Евгении Чикуновой.

16:33 Кравцов: МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

16:33 Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждёт судьба Авдеевки и Артёмовска Майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Берёзе заявил, что Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артёмовска.

16:33 Мишустин: пересдать один предмет ЕГЭ в 2024 году можно будет 4 и 5 июля Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.

16:26 Большинство российских родителей назвали необходимыми молочные кухни Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в регионах провели мониторинг, посвящённый работе молочных кухонь.

16:26 Роналдо: ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси Полузащитник «Ростова» Роналдо высказался о возможной смене фамилии.

16:22 Зеленский отказался отвечать, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ Владимир Зеленский отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ.

16:13 Царукян: каждый день я думаю о реванше с Махачевым Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян высказался о реванше с чемпионом Исламом Махачевым.

16:11 Путин встретился с ректором МГУ Садовничим и поздравил его с юбилеем Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем.

16:10 Сенатор Гумерова высказалась об инициативе по пересдаче ЕГЭ Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала инициативу по пересдаче ЕГЭ.

16:08 Источник опроверг сообщения СМИ о якобы предупреждении США о теракте в «Крокусе» Информация газет The Washington Post и The New York Times о том, что США якобы предупреждали Россию о риске теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что Вашингтон действительно предупреждал Москву о террористической угрозе, но это была общая информация.

16:07 МО: ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов.

16:06 La Vanguardia: задержанный в аэропорту экс-президент RFEF Рубиалес освобождён из-под стражи Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был освобождён из-под стражи после возвращения из Доминиканской Республики в Испанию.

16:05 Бонгонда: Москва — один из самых безопасных городов в мире Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что Москва — один из самых безопасных городов в мире.

15:53 Павлюченко: в Англии смотрел «Дом-2», я фанат Бузовой Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел во время жизни в Лондоне.

15:48 Село Ватутино в Харьковской области переименовали в Залужное Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила о переименовании села Ватутино в Харьковской области, названного в честь советского военачальника Николая Ватутина.

15:48 Пострадавшая при ударе ВСУ жительница Курской области скончалась в больнице Жительница посёлка Тёткино Глушковского района Курской области, которая пострадала в результате обстрела украинских войск, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

15:46 Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути задержан после смертельной аварии Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути и мастер дорожного линейного участка задержаны после смертельной аварии с поездом и автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Перед этим был задержан монтёр пути.

15:43 Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Международной федерации самбо Президент России Владимир Путин наградил вице-президента Международной федерации самбо (FIAS) Сиди Мохамеда Далила Скалли орденом Дружбы.

15:34 Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила Премьер-министр Михаил Мишустин выступает против идеи отказа от бюджетного правила. По его словам, это подразумевает отказ от накопления резервов, чего допустить нельзя.

15:33 Захарова: Ереван «продаёт свой народ», жертвуя связями с Россией ради Запада Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении «продают свой народ», разрывая связи с Москвой ради бонусов со стороны Запада.

15:33 ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении Российские военные улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны России.

15:31 Футбольные болельщики в Польше избили белорусского тренера Хацкевича Болельщики польского клуба «Заглембе» избили главного тренера команды белоруса Александра Хацкевича.