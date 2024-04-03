People's Daily: Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал тайваньский вопрос «красной линией»

17:33
InfoBRICS: ВС России немедленно уничтожают поставленное Западом вооружение
Российские военные немедленно уничтожают поставленные Западом оружие и бронетехнику на Украине.
17:32
В «Ахмате» выразили уверенность в Ромащенко на фоне слухов о назначении Адиева
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможном назначении наставника Казахстана Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.
17:31
Кравцов: вносить изменения в ЕГЭ в этом году больше не планируется
В этом году больше не планируется никаких изменений в порядок и процедуру ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
17:30
Врач Божик рассказала о роли витамина D в поддержании здоровья
Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Татьяна Божик рассказала, какую роль витамин D играет в поддержании здоровья.
17:29
Сийярто: Венгрия не участвует в усилиях НАТО по военным поставкам на Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не будет участвовать в деятельности НАТО по координации военных поставок на Украину.
17:22
Юрист — об обращении ГП о терактах: Запад выработает единую стилистику ответов
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что Генеральная прокуратура (ГП) России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.
17:21
Воробьёв: кредиты погибших в «Крокусе» и их родственников спишут до 15 апреля
Кредиты погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» и их родственников банки самостоятельно спишут до 15 апреля.
17:21
Силуанов: по итогам года госдолг России может составить чуть ниже 17% ВВП
По итогам года уровень госдолга России может составить чуть ниже 17% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
17:19
Специалист Иванов рассказал о полезных свойствах берёзового сока
Эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов рассказал, какими полезными свойствами обладает берёзовый сок.
17:16
Боец MMA Галиев проведёт свой следующий бой 31 мая в Уфе
Российский боец Венер Галиев встретится с румыном Аурелом Пиртеа на турнире ACA 176.
17:14
Путин: Сахалин с материковой частью России нужно связать мостом
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что мост между Сахалином и материковой частью страны необходим.
17:13
ВОЗ: на систему здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане было 900 атак
Система здравоохранения в Палестине, Израиле и Ливане с октября 2023 года подвергалась атакам 906 раз.
17:10
Мишустин призвал аккуратно подходить к регулированию цен
Премьер России Михаил Мишустин призвал аккуратно подходить к вопросу регулирования цен.
17:07
Байрамян: Сперцян и Тикнизян скоро уедут в Европу
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна.
17:06
Специалист Линдер — об обращении ГП о терактах: действия абсолютно правильные
Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Генеральная прокуратура России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.
17:04
Женщина взяла опеку над внуками после смерти дочери и зятя при теракте
Жительница Сергиева Посада взяла опеку над двумя внуками после того, как её дочь и зять погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
17:01
Психолог Самбурский: депрессия может возникнуть у каждого
Клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что депрессия может возникнуть у любого человека.
17:00
Число бедных в России снизилось до 13,5 млн человек
Число бедных в России сократилось до 13,5 млн человек, заявил российский премьер Михаил Мишустин.
17:00
Щербакова заявила, что почувствовала опустошение после победы на Олимпиаде
Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на неё повлияла победа на Олимпийских играх.
16:56
Песьяков: Дзюба завершит карьеру раньше меня
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказал мнение, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба завершит карьеру раньше него.
16:55
Мишустин: средняя зарплата в России составляет 73 тысячи рублей
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что средняя зарплата в России составляет 73 тыс. рублей.
16:49
Врач Шарапова рассказала о признаках аллергического насморка
Главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала, какие могут быть признаки у аллергического насморка.
16:49
CAS работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и Федотова
Спортивный арбитражный суд (CAS) работает над рассмотрением апелляций от ЦСКА и вратаря Ивана Федотова на решение о дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).
16:49
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва родила второго ребёнка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва стала мамой во второй раз.
16:47
Следующая встреча секретарей совбезов стран ШОС состоится в 2025 году в КНР
Следующая встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Китае в 2025 году.
16:46
Во Франции сломался самолёт госсекретаря США Блинкена
Самолёт госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции, делегации пришлось ехать на встречу министров НАТО в Брюсселе на машине.
16:43
ВФП достигла договорённости с European Aquatics по ратификации рекордов Каменевой и Чикуновой
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что организация и European Aquatics пришли к согласию по вопросу ратификации рекордов Европы Марии Каменевой и Евгении Чикуновой.
16:33
Кравцов: МОК превратился в ручной политический инструмент для неугодных
Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
16:33
Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждёт судьба Авдеевки и Артёмовска
Майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Берёзе заявил, что Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артёмовска.
16:33
Мишустин: пересдать один предмет ЕГЭ в 2024 году можно будет 4 и 5 июля
Пересдать один из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году можно будет 4 и 5 июля.
16:26
Большинство российских родителей назвали необходимыми молочные кухни
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что в регионах провели мониторинг, посвящённый работе молочных кухонь.
16:26
Роналдо: ни за какие деньги не сменю фамилию на Месси
Полузащитник «Ростова» Роналдо высказался о возможной смене фамилии.
16:22
Зеленский отказался отвечать, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ
Владимир Зеленский отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ.
16:13
Царукян: каждый день я думаю о реванше с Махачевым
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян высказался о реванше с чемпионом Исламом Махачевым.
16:11
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим и поздравил его с юбилеем
Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с ректором МГУ им. М.В. Ломоносова академиком РАН Виктором Садовничим и поздравил его с юбилеем.
16:10
Сенатор Гумерова высказалась об инициативе по пересдаче ЕГЭ
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала инициативу по пересдаче ЕГЭ.
16:08
Источник опроверг сообщения СМИ о якобы предупреждении США о теракте в «Крокусе»
Информация газет The Washington Post и The New York Times о том, что США якобы предупреждали Россию о риске теракта в «Крокус Сити Холле», не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве. Собеседник РИА Новости подчеркнул, что Вашингтон действительно предупреждал Москву о террористической угрозе, но это была общая информация.
16:07
МО: ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями длительностью более пяти часов.
16:06
La Vanguardia: задержанный в аэропорту экс-президент RFEF Рубиалес освобождён из-под стражи
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был освобождён из-под стражи после возвращения из Доминиканской Республики в Испанию.
16:05
Бонгонда: Москва — один из самых безопасных городов в мире
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что Москва — один из самых безопасных городов в мире.
15:53
Павлюченко: в Англии смотрел «Дом-2», я фанат Бузовой
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие российские передачи смотрел во время жизни в Лондоне.
15:48
Село Ватутино в Харьковской области переименовали в Залужное
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко сообщила о переименовании села Ватутино в Харьковской области, названного в честь советского военачальника Николая Ватутина.
15:48
Пострадавшая при ударе ВСУ жительница Курской области скончалась в больнице
Жительница посёлка Тёткино Глушковского района Курской области, которая пострадала в результате обстрела украинских войск, скончалась в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
15:46
Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути задержан после смертельной аварии
Начальник Ростов-Ярославской дистанции пути и мастер дорожного линейного участка задержаны после смертельной аварии с поездом и автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Перед этим был задержан монтёр пути.
15:43
Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Международной федерации самбо
Президент России Владимир Путин наградил вице-президента Международной федерации самбо (FIAS) Сиди Мохамеда Далила Скалли орденом Дружбы.
15:34
Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила
Премьер-министр Михаил Мишустин выступает против идеи отказа от бюджетного правила. По его словам, это подразумевает отказ от накопления резервов, чего допустить нельзя.
15:33
Захарова: Ереван «продаёт свой народ», жертвуя связями с Россией ради Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении «продают свой народ», разрывая связи с Москвой ради бонусов со стороны Запада.
15:33
ВС России улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении
Российские военные улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении, говорится в сводке Минобороны России.
15:31
Футбольные болельщики в Польше избили белорусского тренера Хацкевича
Болельщики польского клуба «Заглембе» избили главного тренера команды белоруса Александра Хацкевича.
15:30
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 390 военнослужащих на Донецком направлении
Украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 390 человек личного состава в боях на Донецком направлении, передаёт Минобороны России.