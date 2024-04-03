People's Daily Оригинал

People's Daily: Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал тайваньский вопрос «красной линией»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В телефонном разговоре с Джо Байденом Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «красной линией» в отношениях между Китаем и США. Как сообщает People's Daily, китайский лидер призвал американскую сторону воплотить в конкретные действия обещание Байдена не поддерживать «независимость Тайваня».
People's Daily: Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал тайваньский вопрос «красной линией»
AP

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является первой «красной линией» в отношениях между Китаем и США, которую нельзя переступать, сообщает People's Daily.

На фоне действий сепаратистов, стремящихся к «независимости Тайваня», которых также подстёгивают и поддерживают извне, Китай не собирается сидеть сложа руки, подчеркнул Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Китайский лидер призвал американскую сторону воплотить в конкретные действия обещание президента Байдена не поддерживать «независимость Тайваня».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
People's Daily Китай Азия
теги
Китай Си Цзиньпин США Тайвань
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров