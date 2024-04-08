Обозреватель Times: вопреки санкциям западные товары продолжают попадать в Россию

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Путин пойдёт навстречу — Шрёдер призвал Запад искать с Россией компромисс Der Tagesspiegel
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Politico: на Украине опасаются, что Запад уже ничем не сможет ей помочь Politico
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Французский офицер: НАТО ведёт информационную войну против России, как это было в Руанде и Косове Valeurs actuelles
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WT: «крадут всё, что не приколочено» — американские журналисты демонстрируют свою «честность» на борту президентского самолёта Washington Times
INFOX.SG
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Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ.
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Добровольцам Росгвардии дадут такие же льготы, как добровольцам Минобороны
Правительство утвердило постановление, которое позволит добровольцам Росгвардии получить такие же льготы и меры поддержки, как добровольцы Министерства обороны России.
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30 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»
«Колорадо» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Путин поручил заключить с «ВСМ Две Столицы» соглашение о ВСМ Москва — Петербург
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству при участии РЖД и Сбера заключить с «ВСМ Две Столицы» концессионное соглашение о реализации ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
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«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Анахайм», Бучневич забросил одну шайбу
«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Рейнджерс» обыграл «Монреаль» в НХЛ, Панарин набрал четыре очка
«Рейнджерс» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Цены на проезд по ВСМ Москва — Санкт-Петербург определят к 1 июля
К 1 июля правительство России вместе с РЖД и Сбером должны определить стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
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«Вашингтон» в овертайме проиграл «Оттаве» в НХЛ
«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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«Каролина» обыграла «Коламбус», Свечников забросил одну шайбу
«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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В Петербурге пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей, пытаясь заработать на бирже
В Санкт-Петербурге 85-летняя пенсионерка потеряла 16,5 млн рублей при попытке заработать на бирже.
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Израиль нанёс удар по командующему силами «Радван» в «Хезболле» в Южном Ливане
Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему силами «Радван» ливанского шиитского движения «Хезболла» Али Ахмеду Хассину в Южном Ливане.
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Зеленский призвал страны Запада поставить больше средств ПВО в Харьков
Владимир Зеленский призвал страны Запада поставить Украине больше средств ПВО для защиты Харькова.
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Администрация Орска объявила о превентивной эвакуации посёлка Лесоторгового
Администрация Орска объявила о превентивной эвакуации жителей посёлка Лесоторгового. Власти призвали граждан, не дожидаясь критической ситуации, переехать в пункт временного размещения.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26
Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26.
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Кимаковский: колонна ВСУ с азовцами уничтожена под Часовым Яром
Под Часовым Яром в ДНР ударами ВКС уничтожена колонна грузовиков с украинскими военными, среди которых были боевики из так называемой 3-й бригады, созданной на базе «Азова»*. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
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Глава Житомирской ОВА Бунечко заявил о повреждении критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры повреждён в Житомирской области Украины, заявил глава ОВА Виталий Бунечко.
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Delfi: в здание посольства России в Литве две ночи бросали «коктейли Молотова»
В здание посольства России в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, сообщила литовская полиция: нападения произошли в ночь на 7 и на 8 апреля.
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Более 1,5 тысячи домов подтоплено в Оренбурге, рост за сутки — на 188
Более 2 тыс. приусадебных участков и свыше 1,5 тыс. домовладений подтоплено в Оренбурге, заявили в мэрии.
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МИД: западным СМИ поручили молчать о масштабах и жертвах теракта в «Крокусе»
Редакции ведущих западных СМИ выполняют указания по закреплению в повестке собственной версии событий вокруг теракта в «Крокус Сити Холле», в частности, они не освещают истинные масштабы трагедии и не упоминают число жертв теракта, отмечает Министерство иностранных дел России.
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В Челябинской области остаются подтопленными 84 приусадебных участка
В южных районах Челябинской области остаются подтопленными четыре дома и 84 приусадебных участка.
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Объект критической инфраструктуры попал под удар в Херсонской области
Объект критической инфраструктуры попал под удар в части Херсонской области, подконтрольной Украине, сообщил назначенный Киевом глава военной администрации Александр Прокудин.
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Синоптик Леус: в Москве 8 апреля ожидается облачная погода и до +20 °С
Облачная с прояснениями погода и до +20 °С ожидается в Москве 8 апреля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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«Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы
Заводы «Ростеха» начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, недостатка в таком сырье в России нет, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев.
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В Одесской области повредили логистически-транспортный объект
В Одесской области повреждён логистически-транспортный объект, заявил глава военной администрации региона Олег Кипер.
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В Мариуполе задержали мужчину за взлом университетского сайта
Спецслужбы ДНР задержали мужчину, который взломал сайт Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи.
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Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, до 872 см
Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см, сейчас он составляет 872 см. Опасной считается отметка 930 см, напомнила мэрия Оренбурга.
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В Николаевской области повредили ЛЭП, 15 населённых пунктов обесточены
Линии электропередачи повреждены в Николаевской области на Украине, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.
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Представитель подполья: по аэродрому ВСУ Долгинцево был ночной прилёт
Удар был нанесён по аэродрому Долгинцево рядом с Кривым Рогом на Украине, сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Агентство пишет, что на объекте базировались самолёты ВСУ.
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ТАСС: число пострадавших в результате ДТП с автобусом под Самарой выросло до 15
Количество пострадавших в результате ДТП в Самарской области, где опрокинулся автобус, увеличилось до 15.
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Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории бывшего предприятия в Курской области
Беспилотник Вооружённых сил Украины в ночь на 8 апреля сбросил взрывоопасный предмет на территории бывшего спиртзавода, расположенного недалеко от села Гуево Суджанского района Курской области.
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В ДНР сообщили об уничтожении группы боевиков подразделения «Азов» в Часовом Яре
Группу боевиков националистического подразделения «Азов»* уничтожили на окраинах Часова Яра. Такую информацию предоставил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
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МИД: Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве
Здание посольства Украины в Москве останется неприкосновенным после расторжения договора аренды на земельный участок, Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
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«Ъ»: обвинённый в растрате экс-следователь СКР скрывался в зоне СВО
Экс-заместитель начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК России Александр Избенко, которого обвинили в растрате, скрывался в зоне СВО.
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Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
Десантники ивановского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Юг» взяли опорный пункт Вооружённых сил Украины на окраинах Часова Яра в Донецкой Народной Республике.
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США сократили поставки оборудования в КНР из-за «микрочиповой войны»
Поставки применяемого при создании микрочипов американского оборудования в Китай сократились в 2,3 раза, достигнув минимума за несколько лет. Это произошло на фоне «микрочиповой войны» США с КНР.
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«Известия»: в России предлагают отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
Законопроект о внедрении электронных платёжек за жилищно-коммунальные услуги, благодаря которому россияне при желании смогут отказаться от бумажного варианта, получил поддержку в Государственной думе.
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Осуждённая за взятки экс-министр культуры Крыма вызвалась служить в зоне СВО
Экс-глава Министерства культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская изъявила желание поступить на службу в зоне СВО.
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ВС России уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область
Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил РСЗО Vampire, из которой несколько дней обстреливались населённые пункты Белгородской области.
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Самолёты Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
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Два человека погибли и десять пострадали при опрокидывании автобуса под Самарой
Авария произошла в Самарской области, где съехал с трассы и опрокинулся автобус. В результате ДТП погибли два человека, ещё десять пострадали.
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Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали у берегов Японии
Мощные подземные толчки зарегистрировали в японской префектуре Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Магнитуда землетрясения составила 5,2.
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Посольство Японии: решение о вступлении в AUKUS ещё не принято
Власти Японии пока не приняли решения об участии в AUKUS (военный альянс США, Великобритании и Австралии). При этом в Токио планируют углублять сотрудничество с членами альянса.
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«Известия»: мошенники начали использовать сервис Google для фишинговых рассылок
Мошенники в России начали использовать новую схему, суть которой заключается в отправке фишинговых ссылок клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google.
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ВС России начали применять гексакоптер МиС-35 в зоне СВО
Вооружённые силы России начали применять в зоне спецоперации новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35 — гибрид FPV-дрона, «Мавика» и тяжёлого украинского сельскохозяйственного БПЛА «Баба-яга».
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Президент Финляндии Стубб призвал продолжать бои на Украине
Продолжение боевых действий на Украине — единственный способ добиться мира в текущем конфликте. Такую точку зрения высказал президент Финляндии Александр Стубб.
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Лавров прибыл в КНР с официальным визитом
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.
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Главы МИД Британии и Франции заявили о проигрыше Запада в случае поражения Киева
Поражение Украины в конфликте с Россией равносильно проигрышу Запада. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне.
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Пожар произошёл на судне «Катерина Великая» во Владивостоке, один человек погиб
Пожар произошёл на судне снабжения «Катерина Великая» на судоремонтном заводе во Владивостоке. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в результате этого погиб один человек.
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Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования в связи с подтоплением под Оренбургом
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с подтоплением в Оренбургской области.
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Лагно сыграла вничью с Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ
Российская шахматистка Катерина Лагно белыми фигурами упустила победу над Тань Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ в Торонто.