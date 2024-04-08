Обозреватель Times: вопреки санкциям западные товары продолжают попадать в Россию

Несмотря на санкции, западные товары продолжают попадать в Россию и даже использоваться для военных нужд российских сил на Украине, пишет обозревать The Times Эд Конвей. Торговые данные свидетельствуют о резком росте британского экспорта в страны бывшего СССР, а также о росте экспорта из этих стран в Россию. Так в страну попадают чипы, запчасти для беспилотников и даже роскошные британские автомобили.

До 2022 года британские компании отправляли в Россию товаров на сумму около £3 млрд в год. Предполагалось, что экспорт из стран Запада прекратится с началом российской спецоперации на Украине и введением антироссийских санкций.

Политики и состоятельные бизнесмены были объявлены в розыск, российские зарубежные облигации были заморожены, а на экспорт тысяч категорий товаров в Россию были наложены запреты. Запад, возможно, не находится в состоянии войны с Россией, но, безусловно, ведёт экономическую войну со страной, пишет обозревать The Times Эд Конвей.

Раунд за раундом эти санкции грозили обречь российскую экономику на голод без западных товаров. Страны Запада надеялись, что оставшись без тех благ, которыми они так долго пользовались, россияне выступят против президента Владимира Путина и без технологий, оборудования и инструментов Россия не сможет вести военные действия.

Однако спустя два года у Запада есть ответ. Данные Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании показали беспрецедентный рост — на тысячи процентов — британского экспорта в страны бывшего СССР: Азербайджан, Казахстан, Армению, Киргизию и Узбекистан.

Запчасти для беспилотников и вертолётов, навигационное оборудование и передовая оптика — то есть те самые товары, которые попали под санкции, — стоимостью миллионы фунтов стерлингов, были отправлены с британских заводов в соседние с Россией страны.

Сейчас невозможно точно сказать, что происходит со всеми направляемыми туда товарами. Однако Конвей отмечает, что, вполне возможно, эти товары не попадают в Азербайджан или Казахстан. Так, грузовики, чтобы попасть из Европы в Казахстан, проезжают через Москву. Кроме того, данные о торговле свидетельствуют о резком росте экспорта этих самых товаров в Россию из соседних стран. Есть неофициальные свидетельства: чипы, радиоприёмники, запчасти для беспилотников и роскошные британские автомобили таинственным образом появляются в России.

Всё это, безусловно, приносит британским производителям сотни миллионов фунтов стерлингов, но в то же время способствует продолжению российской спецоперации на Украине. Британское правительство заявляет, что делает всё возможное, чтобы остановить поток товаров, но, похоже, проигрывает битву: деньги всегда побеждают, пишет обозреватель. Сейчас, даже отправляя Украине оружие и боеприпасы, Великобритания одновременно продаёт России запчасти для беспилотников и других систем вооружения.