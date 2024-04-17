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Reuters: Блинкен «выразит беспокойство» российско-китайским сотрудничеством в ходе визита в Китай

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Госсекретарь США собирается обсудить с Китаем поддержку, которую Пекин оказывает российскому военно-промышленному комплексу, сообщает Reuters. Вашингтон серьёзно обеспокоен тем, что это помогает России вести боевые действия на Украине. Этот вопрос Блинкен намерен лично обсудить с Китаем в ближайшие недели.
Reuters: Блинкен «выразит беспокойство» российско-китайским сотрудничеством в ходе визита в Китай
AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящего визита в Китай намерен высказать озабоченность США тем, что Пекин помогает России наращивать оборонно-промышленную базу для ведения боевых действий на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента Мэтью Миллера.

«В последние месяцы мы наблюдаем, что из Китая в Россию поступают материалы, которые Россия использует для восстановления промышленной базы и производства оружия, которое потом появляется на поле боя в Украине», — заявил Миллер на пресс-брифинге. По его словам, Вашингтон «невероятно обеспокоен этим».
 
Ранее представитель китайского посольства заявил агентству Reuters, что Китай не является стороной украинского конфликта и что простая торговля между Китаем и Россией не должна ограничиваться из-за военных действий.
 
Президент Джо Байден поднял этот вопрос в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в начале этого месяца, после чего американские чиновники сообщили о поездке Блинкена в Китай в ближайшие недели. Подробности визита пока не сообщаются.
 
Ранее в этом месяце Блинкен уже поднимал этот вопрос перед министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также обсудит его на встрече с коллегами из стран G7 в Италии на этой неделе, пишет Reuters.

 

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Reuters США Северная Америка
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