Вашингтон развязал клеветническую кампанию против Пекина, обвинив его в поставке России продукции военного назначения, пишет Global Times. Всякий раз, когда у США возникают какие-либо проблемы, Китай становится удобным козлом отпущения, отмечают аналитики из Поднебесной.

США усилили нападки на китайско-российские связи на фоне того, как Россия наращивает производство военной техники, а западная помощь Киеву сокращается, пишет Global Times.



Вашингтон развязал клеветническую кампанию против Пекина, обвинив его в поставке России продукции военного назначения. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников США заявило, что Китай предоставляет России значительные количества компонентов для создания крылатых ракет и беспилотников, а также оптические детали для танков и бронетехники.



Тактика США заключается в усилении аргумента о том, что продукция, продаваемая Китаем для гражданского использования, может использоваться в военных целях.



«Но «может использоваться» не равно «используется». Обычные промышленные компоненты могут быть применены для военных систем точно так же, как еда для гражданского населения может кормить и солдат. США всегда могут сфабриковать так называемые доказательства своих заранее установленных обвинений против Китая», — отмечает Люй Сян, научный сотрудник исследований США в Китайской академии социальных наук.

По его словам, поскольку Европа платит высокую цену за затяжной конфликт и санкции, США необходимо найти кого-то, кто будет виноват в устойчивости России к давлению американцев и их европейских союзников. Всякий раз, когда у США возникают какие-либо проблемы, Китай становится удобным козлом отпущения.



