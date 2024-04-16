GT: США не могут одолеть Россию на поле боя — и отыгрываются на Китае

19:35
Аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий
Международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.
19:35
МЧС России: жителям Орска с начала паводка выдали более 500 тонн гумпомощи
Жителям города Орска Оренбургской области, пострадавшим в результате паводка, выдали более 500 т гуманитарной помощи.
19:33
Надаль одержал победу в своём первом матче после продолжительной паузы
Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился во второй круг турнира в Барселоне (Испания).
19:25
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали вблизи острова Гуам в Тихом океане
Мощные подземные толчки зарегистрировали у берегов американского острова Гуам в Тихом океане. Магнитуда землетрясения составила 5,5.
19:24
Заявки на участие в Казанском марафоне подали более 20 тысяч человек
Заявки на участие в Казанском марафоне подали свыше 20 тыс. человек, заявил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.
19:23
Гахов уступил ван де Зандсхулпу в первом круге турнира в Мюнхене
Российский теннисист Иван Гахов не смог пробиться во второй круг турнира в Мюнхене (Германия).
19:22
В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания
В хуторе Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области мужчина умер при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов.
19:18
Власти Кубани рассказали о роли импортозамещающих промпредприятий в экономике региона
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с работой импортозамещающего предприятия во время поездки в Каневской район.
19:16
МЧС России: в Оренбурге подтоплено около 5500 домов, по области — свыше 14 000
Сотрудники МЧС России продолжают работы в пострадавших от паводков регионах. По данным ведомства, в Оренбурге подтоплено порядка 5500 домов, в Оренбургской области — более 14 000.
19:12
Внук сообщил, что 82-летняя жительница Орска найдена мёртвой в своём доме
Пропавшая после первых дней наводнения 82-летняя жительница Орска найдена мёртвой в своём доме.
19:12
Diario Sur: игрок «Малаги» попросил €50 у фаната, который хотел получить его футболку
Полузащитник «Малаги» Дани Лоренсо обменял свою футболку на деньги.
19:11
Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: все пожелания Алины будут учтены
Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о проектной документации школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.
19:05
ВСУ обстреляли кассетными снарядами Петровский район Донецка
Вооружённые силы Украины 16 апреля обстреляли кассетными снарядами Петровский район города Донецка.
18:57
Шор: вступление в ЕС поставит под вопрос существование молдавского народа
Вступление Молдавии в ЕС усилит раскол в стране и поставит под вопрос существование молдавского народа. Такое мнение выразил оппозиционный политик Илан Шор.
18:57
Пловчиха Чикунова — о получении нейтрального статуса: не могу на такое пойти
Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала своё решение не ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
18:57
Бастрыкин провёл совещание по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот
Глава СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот.
18:52
Врач Калошина посоветовала заменить часть сладостей на менее калорийные продукты
Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина рекомендовала заменить часть сладостей в своём рационе на менее калорийные продукты.
18:52
15-летняя Степанова выиграла чемпионат России по плаванию на дистанции 200 м на спине
Российская спортсменка Милана Степанова победила на дистанции 200 м на спине на чемпионате России — 2024 по плаванию в Казани.
18:47
Диетолог Мещерякова посоветовала не исключать жиры из рациона
Диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова заявила, что организму нужны так называемые «правильные» жиры, поэтому не стоит исключать их из рациона полностью.
18:44
В Москве госпитализировали ребёнка после посещения джакузи
В Москве госпитализировали мальчика после посещения джакузи в фитнес-клубе.
18:42
Генпрокуроры Кубы и России договорились о сотрудничестве военных прокуратур
Генеральные прокуроры России и Кубы Игорь Краснов и Ямила Пенья Охеда в Гаване заключили соглашение о сотрудничестве военных прокуратур двух стран.
18:41
Российские хоккеисты Силаев и Демидов возглавили итоговый рейтинг драфта НХЛ 2024
Центральное скаутское бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовало рейтинг самых перспективных игроков.
18:38
Глава МЧС России Куренков призвал быть честными с людьми в зоне паводка
Людям, которые находятся в зоне паводка, необходимо говорить правду. С таким заявлением выступил 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков.
18:33
Призовой фонд Кубка мира по киберспорту составит рекордные $60 миллионов
Стала известная общая сумма призового фонда предстоящего в Саудовской Аравии
Кубка мира — 2024 по киберспорту.
18:30
К реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей
К реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей оригинальных товаров и услуг.
18:28
Келлвен: во всей России понимают, что Акинфеев — отличный вратарь и живая легенда
Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о голкипере армейского клуба Игоре Акинфееве.
18:27
Куренков: опыт подготовки Оренбуржья к паводку нужно применять в других регионах
Опыт, полученный в ходе подготовки Оренбургской области к паводку и ликвидации его последствий, должен быть распространён на другие регионы России, которым угрожает подтопление.
18:25
В Подмосковье рассказали о работе по восстановлению леса
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов рассказал о работе по восстановлению леса в регионе.
18:21
Куренков назвал качественной работу по подготовке к паводку в Курганской области
Глава МЧС России Александр Куренков назвал качественной подготовку к весеннему паводку в Курганской области.
18:21
Донорами костного мозга в Приморье стали более 800 человек
В список доноров костного мозга вошли 804 жителя Приморского края. В общей сложности в регионе проживают 5104 почётных донора России.
18:20
В Красноярске частично закрыли доступ в нацпарк из-за пробуждения медведей
Туристам временно перестали выдавать разрешения для посещения зоны особой охраны национального парка «Красноярские Столбы» из-за пробуждения медведей.
18:20
Организаторы Петербургского книжного салона представили новый фирменный стиль
Организаторы Санкт-Петербургского международного книжного салона представили новый фирменный стиль, который отражает темы 2024 года — Год семьи и 225-летие со дня рождения Александра Пушкина.
18:19
В Ставропольском крае назвали самые высокооплачиваемые профессии января
В Северо-Кавказстат назвали самые высокооплачиваемые профессии января и заявили, что в первом месяце 2024 года средняя зарплата в Ставропольском крае составила 46,2 тыс. рублей, что на 11,7% больше, чем годом ранее.
18:18
В Москве промоют более 500 тысяч элементов освещения в апреле
В рамках месячника по благоустройству в Москве промоют и покрасят более 500 тыс. элементов наружного освещения.
18:16
Ульянов: МАГАТЭ временно отзывает инспекторов с ядерных объектов в Иране
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло решение временно отозвать своих инспекторов с ядерных объектов в Иране.
18:15
Невролог Демьяновская заявила об опасности электросамокатов для детей
Невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что электросамокаты опасны для детей и подростков.
18:15
Уровень реки Урал около Оренбурга снизился до 1128 см
Власти муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области заявили, что уровень реки Урал у Оренбурга снизился до 1128 см.
18:14
Городецкий: академичная игра Непомнящего не принесёт победы на Турнире претендентов
Бывший руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) Илья Городецкий поделился мнением о выступлениях российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.
18:11
Шефчович: энергетический кризис в Европе обошёлся экономике в €1 трлн
Энергетический кризис обошёлся европейской экономике в €1 трлн, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
18:10
Технолог Новикова посоветовала осторожно использовать косметику с ретиноидами летом
Главный технолог-разработчик бренда Pravilnaya Kosmetika Анастасия Новикова рассказала, что летом стоит с осторожностью использовать косметику, в состав которой входят ретиноиды, поскольку они повышают чувствительность к солнцу.
18:09
ВС России обеспечили безопасную ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Военнослужащие Вооружённых сил России обеспечили безопасную ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС).
18:09
Рыбакина: знаю, что меня поддерживают в России, но болельщиков из Казахстана намного больше
Бывшая российская теннисистка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, высказалась о поддержке болельщиков.
18:09
Автоэксперт Евтеев рассказал о последствиях использования старого масла в коробке передач
Совладелец и директор по развитию автосервиса и детейлинг-центра международной сети Fit Service Евгений Евтеев заявил, что если вовремя не менять масло в коробке передач, то может возникнуть повышенный расход топлива или полный выход агрегата из строя.
18:08
Актёр Сотников высказался о важности профильного образования для съёмок в кино
Актёр Михаил Сотников заявил, что для съёмок в кино важно иметь профильное образование.
18:02
В Москве благоустроят более 2,5 тысячи общественных пространств в 2024 году
В Москве планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
18:00
Алаудинов назначен замначальника управления по военно-политической работе МО
Апты Алаудинов назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
17:59
Вице-президент КХЛ: эксперимент с перекрёстным плей-офф удался
Вице-президент КХЛ и член правления Федерации хоккея России (ФХР) Валерий Каменский оценил результат проведения плей-офф Кубка Гагарина по новому, перекрёстному формату.
17:57
В ЦБ заявили о важности реализации мер по повышению производительности труда
Эксперты Центробанка России подготовили бюллетень «О чём говорят тренды», в котором указывается важность реализации мер по повышению производительности труда.
17:55
В «Роскосмосе» сообщили, что аппарат «Аист-2Д» завершил работу на орбите
Спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» прекратил работу на орбите, сообщили в «Роскосмосе».
17:52
Агаева: от Туктамышевой исходит очень тёплая энергия
Фигуристка Мария Агаева высказалась о чемпионке России Елизавете Туктамышевой.