Bloomberg: объём российского экспорта нефти достиг рекордных показателей за год

Россия продолжает увеличивать экспорт нефти, несмотря на западные санкции. Как сообщает Bloomberg, за вторую неделю апреля объём экспорта российской нефти вырос до максимума с мая 2023 года, число поставок из крупных портов достигло пиковых значений, а увеличение доходов Москвы от продажи нефти продолжает расти.

За вторую неделю апреля объём российского экспорта нефти по морю вырос до максимума за последние 11 месяцев, а объёмы поставок из всех крупных портов достигли пиковых значений, сообщает Bloomberg. По данным издания, на прошлой неделе общий недельный объём экспорта достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, а менее волатильный четырёхнедельный средний показатель также резко вырос, поднявшись до максимума с начала июня.

Такое резкое увеличение объёмов поставок в сочетании с ростом цен привело к увеличению доходов Москвы от продажи нефти. За семь дней до 14 апреля валовая стоимость экспорта российской нефти выросла до $2,15 млрд с $1,82 млрд ранее. Средний доход за четыре недели увеличился примерно на $170 млн — до $1,92 млрд в неделю, утверждает Bloomberg.

Западные санкции не мешают и российским поставкам: по данным отслеживания судов и отчётам портовых агентов, за прошлую неделю 36 танкеров погрузили 27,6 млн баррелей российской нефти. Это примерно на 3,9 млн баррелей больше, чем на предыдущей неделе, что является самым высоким недельным показателем с мая 2023 года.