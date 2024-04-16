Немецкий эксперт: эпоха американской гегемонии подходит к концу

События на Ближнем Востоке показывают, что Джо Байден уже не «босс», а США — не сверхдержава, считает немецкий эксперт Гвидо Штайнберг. Иран нанёс удар по Израилю, несмотря на предостережение Белого дома, — раньше ни одно «региональное государство» на такое бы не осмелилось. Это означает, что США утратили своё былое влияние и эпоха их превосходства близится к концу.

Удар Ирана по Израилю не стал полной неожиданностью: американский президент ещё в пятницу говорил об угрозе ответного удара, отметил эксперт по Ближнему Востоку Гвидо Штайнберг в ток-шоу на немецком телевидении. Он подчеркнул, что Иран не хочет «большой войны»: в противном случае Тегеран послал бы «Хезболлу», потому что эта террористическая организация могла бы «действительно навредить» Израилю своим оружием. Кроме того, Иран направил свои ракеты только на военные цели — и, значит, не хотел гибели мирных жителей.

По мнению Штайнберга, цель была иной: этой атакой Иран хотел «решительно» ответить на израильский авиаудар по посольству Ирана в Дамаске в Сирии, нанесённый две недели назад, — но очень точечно и прицельно. Иран не хочет значительного обострения ситуации в регионе, уверен эксперт.

Между тем США явно проиграли от иранской атаки, считает Штайнберг: Байден предостерёг Иран от нападения, но Тегеран всё равно нанёс удар по Израилю. В прошлом ни одно «региональное государство» не осмелилось бы на такое. По мнению Штайнберга, это свидетельствует о том, что Джо Байден больше не является «боссом на ринге», а США больше не воспринимают как «сверхдержаву». «Эпоха американской гегемонии подходит к концу», — заявил эксперт по Ближнему Востоку.

Другой участник ток-шоу, депутат бундестага Биджан Джир-Сарай, с этим не согласился: для него США всё ещё остаются сверхдержавой, но в качестве «центрального соперника» всё больше внимания уделяют Китаю. Поэтому перед Евросоюзом сейчас стоит задача вкладывать больше средств в политику безопасности и дипломатию, чтобы решить проблемы на Ближнем Востоке и в Европе, — полагаться на США он больше не может.

При этом до сих по немецкое правительство было «чрезвычайно наивным» и игнорировало ракетную программу Ирана, а также ситуацию с правами человека в стране. «Вероятность того, что иранцы оснастят свои ракеты ядерным оружием, возрастает», — подчеркнул Штайнберг.