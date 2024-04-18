Bloomberg: Россия с помощью двух транспортных коридоров намерена не только ослабить западные санкции, но и стать «сердцем» международной торговли

Два транспортных коридора — через моря Северного Ледовитого океана и через Иран — способны помочь России ослабить влияние западных санкций, пишет Bloomberg. Кроме того, они могут усилить разворот Москвы от Европы в сторону азиатских держав — Китая и Индии, говорится в статье.

В то время как волнения на Ближнем Востоке подрывают мировую торговлю, Россия продолжает создание двух новых транспортных коридоров, связывающих Азию и Европу, чтобы ослабить введённые против неё санкции, пишет Bloomberg.



Судоходный путь по морям Северного Ледовитого океана и железнодорожный путь через Иран могут усилить разворот Москвы от Европы в сторону азиатских держав — Китая и Индии. Эти коридоры способны сделать Россию «сердцем большой доли международной торговли» даже в условиях, когда США и их союзники пытаются изолировать её из-за украинского конфликта.



Данные пути могут сократить время транзита на 30-50% по сравнению с маршрутами через Суэцкий канал и помогают избежать проблем с безопасностью в Красном море, где повстанцы-хуситы атакуют международные суда из-за войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.



В то время как США и их западные союзники, несмотря на все выгоды, избегают поддерживаемых Россией маршрутов, крупнейшие экономики Азии и Персидского залива проявляют к ним интерес.



Тем не менее, как отмечает издание, российская инициатива пока сталкивается со значительными препятствиями.



Устаревшая иранская инфраструктура сдерживает развитие международного транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Индию с европейской частью России. Что касается Северного морского пути, то, даже несмотря на ускоряющееся изменение климата и активное таяние арктических льдов, делающее этот коридор всё более жизнеспособным вариантом, вдоль отдалённой береговой линии России до сих пор имеются огромные логистические проблемы.