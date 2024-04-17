Россия и Украина были близки к миру — Foreign Affairs восхитился дипломатическими усилиями Москвы и Киева

Сейчас это может показаться удивительным, но в первые месяцы конфликта Россия и Украина были близки к заключению мирного соглашения, пишет Foreign Affairs. Подписание проекта ожидалось в течение двух недель, однако вмешательство Запада заставило Зеленского поверить в возможность военной победы. Тем не менее дипломатические усилия говорят о готовности обеих сторон к компромиссу. Это была амбициозная попытка, достойная восхищения.

Внимательно изучив проекты соглашений между Россией и Украиной, а также высказывания участников переговоров и других чиновников, Foreign Affairs пришёл к выводу, который его поразил: в начале конфликта Москва и Киев действительно вплотную подошли к заключению мирного договора.

Некоторые наблюдатели и официальные лица (включая в первую очередь президента России Владимира Путина) утверждают, что на столе уже лежало соглашение, которое могло бы положить конец войне, но украинцы отказались от него из-за давления со стороны своих западных покровителей и собственных высокомерных предположений Киева о слабости российской армии.

Другие полностью отрицают значение переговоров, утверждая, что стороны просто выполняли обязательные формальности и выигрывали время для перегруппировки сил на поле боя или что проекты соглашений не следует воспринимать всерьёз. Хотя в этих интерпретациях есть зерно истины, они больше затушёвывают, чем освещают реальный расклад. Как подчёркивает издание, эта история не поддаётся простым объяснениям.

Кроме того, такие прямолинейные и однобокие объяснения полностью скрывают факт, который в ретроспективе кажется удивительным: в разгар конфликта россияне и украинцы почти завершили работу над соглашением, которое должно было положить конец войне и предоставить Украине многосторонние гарантии безопасности, одновременно проложив путь к её постоянному нейтралитету и — в перспективе — к членству в ЕС.

Однако окончательное соглашение оказалось труднодостижимым по ряду причин. Западные партнёры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые бы создали для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины. А после неудачной попытки России окружить Киев Владимир Зеленский стал более уверенным в том, что при достаточной поддержке Запада он сможет выиграть войну на поле боя.

Тем не менее в то время Путин и Зеленский удивили всех своей взаимной готовностью рассмотреть далеко идущие уступки для прекращения войны. Они вполне могут удивить всех ещё раз в будущем, пишет Foreign Affairs.

В ходе переговоров Россия предложила свой проект соглашения, в котором настойчиво требовала нейтрального статуса Украины. Украина же хотела получить гарантии безопасности от других государств. В конце марта, когда переговорщики встретились в Стамбуле, им удалось достичь прорыва: стороны объявили о том, что согласовали совместное коммюнике.

«Основные положения Договора о гарантиях безопасности Украины», заключение которого было предусмотрено в коммюнике, провозгласили бы Украину постоянно нейтральным, неядерным государством. Украина откажется от намерения вступать в военные союзы или допускать на свою территорию иностранные военные базы или войска. При этом путь Киева к членству в ЕС оставался открытым. В качестве возможных гарантов были названы постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.

Хотя интерес Украины в получении этих гарантий очевиден, не совсем понятно, почему на это соглашалась Россия. И всё же коммюнике свидетельствует о том, что именно на это был готов согласиться Путин.

Почему же переговоры прервались? Российский президент утверждает, что западные державы вмешались и сорвали сделку, потому что они были больше заинтересованы в ослаблении России, чем в прекращении войны. По его словам, Борис Джонсон, занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании, от имени «англосаксонского мира» передал украинцам послание о том, что они должны «сражаться с Россией до тех пор, пока не будет достигнута победа и Россия не потерпит стратегическое поражение».

Поэтому вместо того, чтобы принять Стамбульское коммюнике и последующий дипломатический процесс, Запад увеличил военную помощь Киеву и усилил давление на Россию, в том числе с помощью постоянно ужесточающегося режима санкций.

Также уверения Запада в поддержке должны были укрепить решимость Зеленского, а отсутствие западного энтузиазма в отношении мирных усилий, похоже, ослабило его интерес к дипломатии. В конечном итоге в своих беседах с западными лидерами Зеленский не ставил во главу угла дипломатию с Россией для прекращения войны, отмечает издание. Ни США, ни их союзники не услышали с его стороны решительного требования вступить на дипломатический путь.

Впрочем, даже если бы Россия и Украина преодолели свои разногласия, рамки, которые они согласовали в Стамбуле, потребовали бы поддержки со стороны США и их союзников. И этим западным державам пришлось бы пойти на политический риск, вступив в переговоры с Россией и Украиной, и поставить на кон свой авторитет, гарантировав безопасность Украины. В то время и за прошедшие два года в Вашингтоне и европейских столицах не было заметно готовности ни к дипломатии с высокими ставками, ни к реальному обязательству встать на защиту Украины в будущем.

Как бы там ни было, стороны попытались разработать нечто вроде долгосрочного мирного договора, который разрешил бы споры о безопасности, десятилетиями служившие источником геополитической напряжённости. Это была достойная восхищения амбициозная попытка — но она оказалась слишком амбициозной.

После двух лет кровопролитного конфликта всё это может показаться пустой болтовнёй. Но это напоминание о том, что Путин и Зеленский были готовы пойти на необычные компромиссы, чтобы положить конец войне. Так что если Киев и Москва вернутся за стол переговоров, они найдут за ним множество идей, которые ещё могут оказаться полезными для построения прочного мира, заключает Foreign Affairs.