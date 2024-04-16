CBS News: ненависть к России у американцев формируют воспоминания о холодной войне

Новый опрос CBS News показал, как воспоминания о холодной войне влияют не только на отношение американцев к нынешней России, но и на их отношение к помощи Украине. Выяснилось, что большинство опрошенных младше 50 лет плохо помнят что-либо о периоде 80-х годов XX века и склонны считать, что США не стоит помогать Киеву.

На таблице, которую вы только что показали, видно, что люди более склонны считать Россию врагом Соединённых Штатов, если они старше. В данном случае, старше 50 лет. Поэтому я задался вопросом, а не является ли это следствием того, что они выросли или застали больше периода холодной войны в 1980-е годы?

Ну конечно, когда я спрашиваю людей, победили ли США в холодной войне, то, оглядываясь назад, да, как и следовало ожидать, больше людей старше 50 лет в этом случае считают, что США выиграли. И всё больше людей прямо заявляют, что они плохо помнят, если им меньше 50-ти. Либо ответ «ни то, ни другое», что США не выиграли и не проиграли.

Ну и как тогда это связано вот с этим? Взгляните на это. Если вы считаете, что США победили в холодной войне — а мы знаем, что так думают, как правило, люди постарше, — то это, в свою очередь, связано с более высоким процентом людей, которые говорят, что сейчас США должны направить помощь Украине.

Итак, это связано с тем, как вы относитесь к России, видите ли вы в ней врага, считаете ли вы, что это будет эффективно для того, чтобы остановить Россию, и, оглядываясь назад, как отчасти сформировались ваши взгляды из-за того, считаете ли вы Соединённые Штаты победителем в холодной войне.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2024 года.