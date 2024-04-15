Hill: Украина и её союзники всё больше разочаровываются стратегией Белого дома в отношении Киева

03:05
Начальник войск РЭБ Ласточкин: нейронные сети будут применяться в беспилотниках
Начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин заявил в интервью газете «Красная звезда», что нейросети уже в ближайшее время будут применяться в БПЛА.
02:59
В Иволгинском районе Бурятии 11 домов попали в зону подтопления
Паводковые воды подтопили жилые дома в Иволгинском районе Бурятии.
02:55
Ицхак Герцог: Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку
Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на воздушную атаку с его стороны, проявляя сдержанность, помня о последствиях и учитывая мнение союзников.
02:40
ВС США уничтожили более 80 БПЛА, выпущенных из Ирана и Йемена в сторону Израиля
Американские военные уничтожили более 80 БПЛА и не менее шести баллистических ракет, выпущенных в сторону Израиля из Ирана и Йемена.
02:20
Белый дом: Байден обсудил с партийными лидерами конгресса атаку Ирана
Президент США Джо Байден обсудил с партийными лидерами конгресса необходимость согласования новой помощи Израилю в связи с атакой Ирана.
02:05
РБК: часть здания отеля Four Seasons у Кремля потребовали передать государству
Часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду в Москве, принадлежащие экс-владельцу банка «Югры» Алексею Хотину, намерены изъять в доход государства.
01:40
Кулеба: Украина просит партнёров передать ей системы Patriot на любых условиях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН призвал Запад передать Киеву системы противовоздушной обороны, в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях.
01:34
Посол Трейси: Россия запросила данные о теракте в «Крокусе», США передали их
Россия напрямую запросила у США информацию, необходимую для расследования теракта в «Крокус Сити Холле», США её передали.
01:27
Цены на нефть выросли на 0,3—0,4% после атаки Ирана на Израиль
Мировые цены на нефть растут на 0,3—0,4% после атаки Ирана на Израиль.
01:07
Небензя: России неизвестно о каком-либо готовящемся документе СБ ООН по Ирану
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ему неизвестно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам заседания СБ ООН по атаке Ирана на Израиль.
01:06
Постпред Сирии: за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке ответственны Израиль и США
Сирия возлагает ответственность за любую дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на Израиль и США.
01:00
Горячкина сыграла вничью с Музычук в девятом туре Турнира претенденток
Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с Анной Музычук с Украины в девятом туре Турнира претенденток — 2024.
00:55
WSJ: Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, 15 апреля.
00:50
Ульянов: Запад открыл путь к ближневосточному кризису, не восстановив сделку по атому
Текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке стало возможным из-за отказа Запада от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
00:41
Постпред Иравани: атака Ирана была необходима, действия были соразмерными и точными
Ответный удар Ирана по Израилю был необходимым, соразмерным, точным и нацеленным только на военные объекты.
00:36
ЦАХАЛ сообщил об отмене ограничений, введённых перед атакой Ирана
Власти Израиля отменили запрет на проведение занятий в системе образования и сняли лимиты на число участников собраний, установленные с вечера 13 апреля в ожидании нападения со стороны Ирана.
00:36
Агент Джикии: надеюсь, мы вернёмся к переговорам со «Спартаком», сейчас проявляем терпимость
Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв ответил, как повлияет на будущее игрока в клубе увольнение Гильермо Абаскаля.
00:34
Постпред Иравани: Иран атаковал Израиль в рамках неотъемлемого права на самооборону
Ответный удар Ирана по Израилю был нанесён исключительно в рамках неотъемлемого права на самооборону.
00:30
Симоньян — о словах Жириновского про Украину: надеюсь, что они будут пророческими
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила надежду, что слова скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими.
00:27
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за два часа на 11 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за два часа на 11 см и составляет уже 596 см.
00:23
Небензя: Россия призывает Израиль отказаться от провокационных силовых акций
Россия призывает Израиль последовать примеру Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации.
00:18
Небензя: замалчивание Западом первопричин эскалации на Ближнем Востоке неприемлемо
Россия считает неприемлемым замалчивание рядом стран Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
00:15
Тихонов: представьте, если наших ребят во главе с Овечкиным вернуть из НХЛ в Россию
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил вернуть Александра Овечкина и других хоккейных звёзд из НХЛ в Россию.
00:13
Небензя назвал парадом лицемерия созванное СБ ООН заседание по удару Ирана
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.
00:07
Небензя: Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает все вовлечённые в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности.
00:04
Шеф Пентагона Остин выразил готовность Вашингтона защищать Израиль
Глава Пентагона Ллойд Остин заверил министра обороны Израиля Йоава Галанта в готовности Вашингтона защищать Израиль.
00:02
Маргарита Симоньян: на время спецоперации в медиа необходимо усилить дисциплину
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» выразила мнение, что на время спецоперации на Украине в медиа необходимо усилить дисциплину.
00:02
Зампостпреда: США изучат меры для привлечения Ирана к ответу в ООН
США в ближайшие дни изучат дополнительные меры в ООН для привлечения Ирана к ответу за его атаку на Израиль, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
00:01
В России предложили ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов
Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе. Копия обращения на имя министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова имеется в распоряжении RT.
23:55
«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Альмерией» в матче чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Альмерией» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
23:48
Зампостпреда США в ООН: Вашингтон не ищет эскалации с Тегераном
США не добиваются эскалации с Ираном, заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда США при организации Роберт Вуд.
23:38
После аварии на фуникулёре в Анталье арестовали пять человек
Суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии на фуникулёре в турецкой Анталье.
23:34
Камоцци: Абаскалю не следовало становиться тренером
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
23:23
Генсек ООН: Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта
Ближневосточный регион находится на грани начала полномасштабного конфликта, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности организации.
23:15
Российские пловцы получат призовые, если покажут результаты выше призёров ОИ
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что российские пловцы получат специальные призовые, если покажут результаты выше, чем призёры Олимпийских игр в Париже.
23:06
Рогов: в Днепропетровской области поражены склады техники и боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили в Днепропетровской области Украины склады техники и боеприпасов, которые использовали ВСУ для обстрела Энергодара.
23:02
Боксёр Кудряшов сообщил, что неизвестные подожгли его машину
Российский боксёр Дмитрий Кудряшов сообщил, что неизвестные подожгли его машину в Волгодонске.
22:56
Сийярто сообщил, что обсудил с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Зейдом аль-Нахайяном.
22:46
Экс-сенатор США Блэк: Иран занимает оборонительную позицию
Американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк в эфире RT выразил мнение, что Иран занимает оборонительную позицию в ситуации на Ближнем Востоке.
22:46
Экс-футболист «Краснодара» Олссон начал говорить после тяжёлого заболевания
Полузащитник «Мидтьюлланна» Кристоффер Олссон, ранее выступавший за «Краснодар», восстановил двигательные и речевые функции в ходе реабилитации после болезни.
22:32
В ЦАХАЛ сообщили о перехвате воздушной цели со стороны Красного моря
Военно-морские силы Израиля перехватили воздушную цель, прилетевшую в воздушное пространство страны со стороны Красного моря.
22:30
«Сент-Луис» победил «Сиэтл» в НХЛ, у Торопченко результативная передача
«Сент-Луис» победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
22:23
ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии
ВКС России уничтожили место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Хомс.
22:21
Осинькин — о победе над «Рубином»: игра превращалась в бойню
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Рубином» в матче 24-го тура РПЛ.
22:12
МО: два украинских БПЛА сбиты над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолётного типа.
22:07
Чемпионат России по плаванию станет отборочным этапом на Игры БРИКС и Игры дружбы
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что чемпионат страны станет отборочным этапом на Игры БРИКС и Игры дружбы.
21:55
После массовой драки в центре Саратова возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в ходе массовой драки в центре Саратова.
21:50
Гендиректор «Факела»: судья матча с «Ростовом» должен быть отстранён от работы минимум на сезон
Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе раскритиковал работу судейской бригады Артёма Любимова на матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом».
21:40
Климкин: обстреливая энергосистему, Россия делает Украину ненужной для ЕС
Россия делает Украину ненужной для ЕС, обстреливая энергетическую инфраструктуру, заявил бывший глава МИД Павел Климкин.
21:36
Впервые за 12 лет чемпионом Бундеслиги стала не «Бавария»
«Бавария» не смогла завоевать чемпионство в сезоне-2023/24.