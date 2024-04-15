Hill: Украина и её союзники всё больше разочаровываются стратегией Белого дома в отношении Киева

Стратегия Белого дома в отношении Украины разочаровывает и вызывает беспокойство не только бывших и нынешних официальных лиц США, но и Киева и его западных союзников, пишет The Hill. Обеспокоены они отсутствием дополнительной американской военной помощи Украине, не допущением Белым домом перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО и высказываниями против украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Сторонники президента Джо Байдена и бывшие официальные лица США разочарованы стратегией Белого дома в отношении Украины. Обеспокоенность неразберихой относительно дальнейших действий Белого дома в отношении Украины исходит и от Киева и его западных союзников, пишет The Hill.

В начале апреля США выступили против перехода контактной группы помощи Украине под управление НАТО, при этом сами Соединённые Штаты вот уже несколько месяцев не могут одобрить дополнительную военную помощь Киеву.

«В правительстве США есть элементы, которые решительно выступают против этого, главным образом потому, что они думают, что у них лучше получается координировать действия, чем у НАТО», — прокомментировал вопрос бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Не меньшее недовольство вызывает и позиция Вашингтона против нанесения Киевом ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сторонники Украины говорят, что это ещё больше отдаляет США от позиций других союзников, в том числе Великобритании и Франции.