Der Spiegel: бундесвер выдаст Украине ещё один Patriot из своего арсенала

После многочисленных просьб Владимира Зеленского, обращённых к Западу, Германия заявила о том, что передаст Киеву ещё один Patriot. Der Spiegel сообщает, что передача стала возможна благодаря усилиям Анналены Бербок и Бориса Писторуса. Они обещают, что боеспособность бундесвера после передачи не пострадает и переданный комплекс будет оперативно заменён.

В субботу министерство обороны ФРГ сообщило, что для усиления ВСУ оно передаст Киеву ещё одну систему Patriot. «Она поступит из запасов Бундесвера и должна быть передана немедленно», — уточняет Der Spiegel. Новый комплекс станет третьим, ранее Германия уже передала два Patriot. Издание указывает, что новая поставка стала результатом усилий главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса.

«В поддержке Украины мы идём настолько далеко, насколько это возможно относительно нашей собственной боеготовности», — пояснил Писториус. Замена комплекса, поставляемого Украине, по его словам, уже заказана и делается всё возможное для ускорения производства. Анналена Бербок заявила, что через поставку Patriot Германия «берёт на себя ответственность» за безопасность украинских городов.

Немецкий журнал указывает, что перед принятием решения о поставке состоялся телефонный разговор Олафа Шольца и Владимира Зеленского. Последний несколько дней подряд настойчиво просил западные страны передать дополнительные системы ПВО ввиду бедственного положения Украины. «Теперь в своём заявлении Зеленский поблагодарил Германию за поддержку и призвал глав государств всех других стран-партнёров последовать примеру Германии», — сообщает Der Spiegel о реакции главы Украины на решение Берлина.

Украинское командование заявляет, что «ситуация на Восточном фронте значительно ухудшилась», — продолжает издание. Главнокомандующий Александр Сырский особенно опасается за участки фронта в Донбассе, поэтому просит западных партнёров ускориться с передачей более современной техники. «Нехватка боеприпасов и оружия заставляет украинцев всё чаще переходить к обороне», по его мнению, «только технологическими новинками можно компенсировать численный перевес российских войск».