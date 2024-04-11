Bloomberg: в Белом доме винят конгресс и европейцев за проблемы с финансированием Украины

03:04
Путин согласился с идеей Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора
Президент России Владимир Путин согласился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом.
02:54
Кимаковский: ВС России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что вооружённые силы России имеют полное превосходство артиллерии в Часовом Яре.
02:37
Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в «Крокусе» словами об ИГ
Вашингтону не удастся пустить следствие по ложному следу в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» заявлениями о причастности к трагедии запрещённой в России террористической организации ИГ*.
02:32
В Сумах повреждена ТЭЦ
Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов.
02:20
В районе Новошахтинска Ростовской области силами ПВО отражается атака БПЛА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в районе Новошахтинска силами ПВО отражается атака беспилотников.
02:14
Кимаковский: взятие Часова Яра открывает путь на Славянск
Взятие российскими войсками Часова Яра в ДНР открывает им направление на Славянскую агломерацию, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
02:02
NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о визите экс-президента на Украину
Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский в частном порядке пригласил политика посетить Украину.
01:51
Евродепутаты устроили демарш против Совета ЕС, требуя поставок оружия Украине
Евродепутаты устроили демарш на пленарной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны.
01:36
Axios: Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом.
01:30
Воздушная тревога объявлена в Киевской области
Воздушная тревога объявлена в Киевской области и ряде регионов Украины.
01:15
Байден: США укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности
Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты укрепляют связи с Японией и Филиппинами в сфере безопасности.
01:04
МИД: Финляндия в полной мере испытает контрмеры, если создаст для России ядерную угрозу
Финляндия в полной мере столкнётся с военно-политическими контрмерами России, если создаст для неё ядерную угрозу.
01:00
Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов ничьей с Накамурой
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ничейным результатом завершил первый тур Турнира претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
00:59
Посольство США запретило своим работникам перемещаться по Израилю
Госдепартамент США на фоне возможной атаки Ирана по Израилю ввёл ограничения на передвижения американских дипломатов в центре Тель-Авива, а также в Иерусалиме.
00:55
«Зенит» поздравил Малкома с завоеванием первого трофея после ухода из клуба
«Зенит» отреагировал на победу «Аль-Хиляля» над «Аль-Иттихадом» в Суперкубке Саудовской Аравии.
00:47
«Зеркало недели»: взрывы прогремели в Кривом Роге
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.
00:45
ВКС России: опыт использования ПВО в СВО вносится в программы подготовки курсантов
Опыт использования средств ПВО в спецоперации оперативно вносится в программы подготовки курсантов.
00:42
Леонова поддержала спортсменов, которые готовы выступать под нейтральным флагом
Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала участие отечественных спортсменов на международной арене в нейтральном статусе.
00:42
ВКС России: более 50 «Панцирей» прикрывают российские объекты от атак беспилотников
Более 50 ЗРПК «Панцирь» задействовано для прикрытия российских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.
00:37
Войска ПВО-ПРО России уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения ВСУ
Войска противовоздушной и противоракетной обороны России за два года уничтожили более 30 тыс. средств воздушного нападения ВСУ.
00:30
МИД: США «фонтанируют» мертворождёнными идеями для диалога по безопасности с Россией
Администрация Байдена «фонтанирует» мертворождёнными идеями для диалога по безопасности с Россией, основы и предмета разговора в них нет.
00:25
Сборная Израиля хочет принять участие в Кубке Америки в будущем
Израильская футбольная ассоциация (IFA) подписала новое соглашение с КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерацией футбола).
00:25
Ульянов: большинство участников сессии МАГАТЭ понимали, что обстрелы ЗАЭС ведёт Киев
Большая часть участников внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ осознавали, что за обстрелы Запорожской АЭС несёт ответственность Киев.
00:21
Ульянов: МАГАТЭ боится прямо назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС
МАГАТЭ боится прямо обозначить Украину в качестве виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
00:17
Ульянов ожидает прекращения обстрелов ЗАЭС после внеочередной сессии МАГАТЭ
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов надеется на прекращение обстрелов Запорожской АЭС после внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвящённой данной угрозе.
00:13
Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ от обозначения виновных в обстрелах ЗАЭС недостатком
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал уход главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси от обозначения виновной в обстрелах Запорожской АЭС стороны «серьёзным недостатком».
00:11
Ульянов: отказ Запада осудить Киев выглядит как поощрение обстрелов ЗАЭС
Отказ Запада осудить Украину за атаки на Запорожскую АЭС выглядит как косвенное поощрение Киева к продолжению обстрелов станции.
00:06
Космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днём космонавтики
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём космонавтики.
00:06
ПАОК с Оздоевым уступил «Брюгге» в первом четвертьфинальном матче ЛК
«Брюгге» одержал победу над ПАОК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.
00:04
В Новороссийске нашли останки на месте массовых расстрелов гитлеровцами
Следователи вместе с поисковиками обнаружили в «расстрельной яме» на территории села в Новороссийске останки семи человек, в том числе детей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
00:01
Несовершеннолетним предложили запретить управлять электросамокатами
Доктор юридических наук, профессор заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил рассмотреть вопрос об исключении возможности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами, не достигшими совершеннолетия. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
00:00
«Рома» обыграла «Милан» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
«Рома» одержала победу над «Миланом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
23:51
«Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче ЛЕ
«Аталанта» одержала победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
23:48
Воздушная тревога сработала в Кировоградской области Украины
Сирены воздушной тревоги сработали в Кировоградской области Украины.
23:47
Путин до 15 июня ждёт предложений по развитию кораблестроения
Российский лидер Владимир Путин поручил актуализировать план создания гражданских судов до 2035 года.
23:40
Путин поручил выделять достаточно денег на космическую ядерную энергетику
Президент России Владимир Путин поручил выделять достаточно бюджетных денег на развитие космической ядерной энергетики.
23:34
Bild: трое детей Кейна оказались в больнице в результате автомобильной аварии
Трое детей нападающего «Баварии» Гарри Кейна попали в больницу после автомобильной аварии.
23:31
RT проанализировал детали удара по Трипольской ТЭС на Украине
RT проанализировал, чем именно был нанесён удар по Трипольской ТЭС на Украине, почему он стал возможен и что может стать следующей целью.
23:20
У теннисиста Корды в Монте-Карло украли часы стоимостью €300 тысяч
Американский теннисист Себастьян Корда стал жертвой грабителей за несколько дней до старта турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
23:16
Путин: на Украине сами должны решить, с какими странами взаимодействовать
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в Киеве сами должны решить, с какими государствами взаимодействовать.
23:14
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились
В Кремле завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
23:10
ФСБ показала видео из квартиры планировавшего теракт в одной из синагог Москвы
ФСБ опубликовала видео из квартиры боевика, планировавшего теракт в одной из московских синагог.
23:04
Дубль Малкома принёс «Аль-Хилялю» победу в Суперкубке Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» одержал победу над «Аль-Иттихадом» в финале Суперкубка Саудовской Аравии.
23:02
В Харькове произошёл взрыв
Взрыв прозвучал в Харькове на северо-востоке Украины.
22:58
Лукашенко: премьеры Белоруссии и России встретятся 15 апреля
Премьер Белоруссии Роман Головченко и российский премьер Михаил Мишустин проведут встречу 15 апреля, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
22:52
Марадишвили перенёс операцию в связи с травмой крестообразной связки колена
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что полузащитник команды Георгий Марадишвили был успешно прооперирован.
22:51
Мэр Оренбурга: число подтопленных домов в городе увеличилось на 211
Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что количество подтопленных участков в городе увеличилось на 795, также подтопило ещё 211 домов.
22:48
В Калининградской области почтили память узников фашистских концлагерей
В Советске почтили память узников фашистских концлагерей. Состоялась церемония возложения цветов, а также тематический кинопоказ.
22:42
Международный форум «День сокола» состоится в рамках ВЭФ
Международный форум «День сокола» состоится 3 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
22:39
Лукашенко: Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что украинская сторона провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине.