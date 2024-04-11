Bloomberg: в Белом доме винят конгресс и европейцев за проблемы с финансированием Украины

Администрация Джо Байдена ожидает, что именно европейцы возьмут на себя проблему финансирования Украины и обеспечения её системами ПВО. Bloomberg также указывает, что Белый дом не ищет «плана Б» по финансированию Украины и всё ещё надеется на прохождение пакета в 60 млрд через конгресс.

Администрация Джо Байдена «разочарована» тем, что европейцы не могут договориться о конфискации российских замороженных активов. Из-за этого, а также из-за блокады в конгрессе, в Белом доме «растут опасения, что российские силы могут добиться серьёзных успехов в ближайшие недели».

Источники агентства Bloomberg сообщают, что в США считают, что «европейским лидерам необходимо преодолеть задержки и использовать прибыль от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь правительству президента Владимира Зеленского». Кроме того, именно европейцы «должны срочно отреагировать на просьбы Украины предоставить стране больше систем ПВО Patriot из собственных запасов».

Относительно американской помощи в Белом доме по-прежнему рассчитывают на утверждение конгрессом пакета в 60 млрд долларов. Советник по безопасности Джейк Салливан заявил, что «не думает, что нужно говорить сегодня о плане Б», хотя и согласился с тем, что «одобрение Конгресса уже заняло слишком много времени».