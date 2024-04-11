Украина или пост спикера — The Economist о том, как радикальное крыло республиканцев загнало Майка Джонсона в ловушку

Джонсон хочет поставить на голосование в палате представителей план финансирования Украины, учитывающий пожелания республиканцев. Правда, радикальное крыло республиканцев по-прежнему против этого и британский The Economist полагает, что Джонсону придётся выбирать: или его карьера спикера нижней палаты конгресса США или Украина.

Спикер нижней палаты конгресса США достоин «жалости», считает британский The Economist, так как ему грозит лишение поста, если он «сделает то, что, по его мнению, он должен», а именно «предоставит дополнительную военную помощь Украине, несмотря на возражения изоляционистского крыла его партии».

Издание напоминает, что Европа неспособна полностью заменить помощь из США, но с октября 2023 года инициатива по продолжению американского финансирования Украины застряла в конгрессе. Все попытки достичь какой-то компромисс между республиканцами и демократами в конгрессе, увязав помощь Украине с финансированием охраны границы, потерпели провал. Во многом из-за позиции бывшего президента Дональда Трампа.

Сам Майк Джонсон изначально тоже поддерживал позицию Дональда Трампа по Украине, но за время своей работы спикером нижней палаты конгресса США пересмотрел свою позицию и поэтому в марте обещал предоставить свой план финансирования Украины. Хотя детальный проект всё ещё не представлен общественности, но «многие из компонентов, по слухам, призваны успокоить изоляционистов в его партии», — отмечает The Economist.

Так, финансирование Украины будет называться «простительным кредитом», а не «прямой помощью», для его продолжения будут конфискованы российские активы, а Белому дому придётся смириться с отменой моратория на экспортные проекты сжиженного природного газа. The Economist полагает, что ради Украины демократы могли бы проголосовать за этот проект, но план всё равно рискует остаться на бумаге, так как «Марджори Тейлор Грин подала «предложение освободить» Джонсона от руководства, если он обеспечит финансирование Украины» голосами демократов.

Из-за того, что республиканское большинство в палате представителей конгресса США «очень тонкое», несколько радикалов-конгрессменов могут лишить Джонсона поста спикера. Издание признаёт, что «Джонсону, возможно, просто придётся признать, что он не может одновременно вооружить Украину и сохранить свою должность». The Economist надеется, что Джонсону и конгрессу удастся найти средства против республиканцев-радикалов, ведь «цена колебаний Конгресса вполне реальна», а Владимир Зеленский уже предупреждает, что «если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну».