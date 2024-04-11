Такер Карлсон: Украина и шпионаж за согражданами — спикер Джонсон хочет того же, что и Байден

Глава палаты представителей конгресса США Майк Джонсон попытался продлить действие закона, разрешающего спецслужбам следить за американцами без санкции суда. И хотя эта попытка провалилась, избирателям пора задуматься, почему спикер-республиканец хочет того же, что и Джо Байден: финансировать Украину и предоставить карт-бланш спецслужбам, рассуждает Такер Карлсон.

Сегодня на встрече со своей республиканской фракцией на Капитолийском холме (спикер палаты представителей. — ИноТВ) Майк Джонсон заявил: «Вы должны проголосовать за это, потому что на кону Америка! Если бы вы видели разведданные, которые я видел на секретных брифингах и которые вы не можете видеть, вы бы знали, что проголосовать за это — ваш моральный долг! И кстати, если вы не проголосуете за, погибнут американцы!»

Джонсон не упомянул о том, что закон FISA о слежке без ордера не предотвратил атаки 11 сентября, или взрыв эсминца «Коул», или хоть какой-то крупный теракт за последние 50 лет, почти 50 лет, что он действует. Нет. Это явный абсурд, так почему же Майк Джонсон это говорит?



Объяснений может быть только два. Первое: он просто глупый и ничего не знает, он верит тем, кто проводит с ним брифинги разведки. Каждый, кто хоть сколько-то пожил в Вашингтоне, знает, что брифинги разведки, секретные брифинги в защищённом помещении, — это всего лишь поводок. Это ошейник, который на вас надевают, а на другом конце цепи — ваш куратор из какого-нибудь федерального агентства с секретным бюджетом, объём которого вы не можете знать. Конечно же, это способ вас контролировать — давать вам информацию, которую вы никому не можете повторить и никоим образом не можете проверить, и говорить вам, что, если вы не поддержите эту программу, погибнут американцы. Ага.



Итак, либо он не знает, что так делаются дела в Вашингтоне... «Конечно, у Саддама есть оружие массового поражения! Вы что, хотите, чтобы Америка испарилась от ядерного удара?! Вторгайтесь!» — и так далее, и тому подобное, прецедентов много. Это же самая старая история. Либо он не в курсе, либо тут замешано что-то ещё. Точно знать мы не можем.



Но задумайтесь. Майк Джонсон не так давно спикер палаты представителей, всего несколько месяцев. Он получил это место случайно, и каковы были его приоритеты всё это время? Два больших приоритета, два вопроса, по которым он готов созвать своих коллег-республиканцев и сказать: «Вы должны!»



Первый — это финансирование Украины. Он делал это снова и снова. «Либо мы пошлём Украине ещё 60 миллиардов долларов, либо, — намекает он, — американским солдатам придётся сражаться на Украине, чтобы Путин не вошёл в Сан-Антонио или что-то в этом роде». Конечно, всё это неправда. Это вообще абсурд. Но таковы, по сути, его заявления. Финансирование Украины было его главным приоритетом. А вторым на этой неделе было продление слежки за американцами без ордера.



Интересно, что это также главные приоритеты Джо Байдена. Но не электората республиканцев, не американских избирателей. Посмотрите на опросы общественного мнения, они доступны в Google. Нет, это приоритеты Джо Байдена. Потому что и то, и другое расширяет его полномочия.



Итак, интересно, что республиканец — спикер палаты представителей разделяет эти приоритеты. Не закрытие границы… Он не созвал свою фракцию, чтобы сказать: «Закройте границу завтра, потому что этого требуют 70 процентов американцев и 100 процентов наших собственных избирателей, и это спасёт нашу страну от неминуемого разрушения». Этого он не сказал. Он сказал: «Первое, что нам надо сделать, это продлить право на неконституционный шпионаж за американскими гражданами без получения ордера».



Опять-таки, случайность? Именно это приоритет для Джо Байдена — после Украины, которую он продолжает проталкивать. Решайте сами.



Но вот итог: со временем люди, которые не живут в Вашингтоне и не в курсе тонкостей процесса, люди, которых не впечатляют заявления Джонсона: «У меня большинство всего в одно кресло, мне приходится это делать!» — люди, которые смотрят на это холодно, располагая только большими фактами, начнут замечать, что приоритеты одной партии как две капли воды похожи на приоритеты другой партии. И они могут задать себе два вопроса. Во-первых, кто же заботится в первую очередь о моих приоритетах? И во-вторых, зачем вообще связываться с Республиканской партией, если она только и делает, что утверждает желания Джо Байдена? И они могут спросить об этом очень скоро. Будем надеяться, что так и будет.



Дата выхода в эфир 10 апреля 2024 года.