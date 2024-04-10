Американский сенатор: на наши деньги украинцы покупают себе роскошные виллы на побережье
В эфире Newsmax сенатор от Алабамы Томми Тубервиль раскритиковал финансовую помощь Киеву. Политик обвинил украинских лидеров в том, что они тратят деньги, получаемые от Вашингтона, на покупку недвижимости в различных уголках света.
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