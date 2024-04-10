В эфире Newsmax сенатор от Алабамы Томми Тубервиль призвал прекратить оказывать финансовую поддержку Киеву. Политик предостерёг от принятия Украины в НАТО и обвинил руководство страны в том, что они тратят деньги Вашингтона на покупку роскошной недвижимости в различных уголках света.

В эфире Newsmax сенатор от Алабамы Томми Тубервиль раскритиковал финансовую помощь Киеву. Политик обвинил украинских лидеров в том, что они тратят деньги, получаемые от Вашингтона, на покупку недвижимости в различных уголках света.

«С 2014 года мы потратили на Украину более 300 миллиардов долларов. 300 миллиардов! Это половина той суммы, которую мы потратили на всю Вторую мировую. Мы должны проснуться», — заявил законодатель, объясняя, каким бременем для его страны стала поддержка режима Зеленского.

«Мы печатаем 80 тысяч долларов в секунду, занимаем 80 тысяч долларов в секунду, 4,6 миллиона долларов в минуту! И мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую, — эти люди (власти Украины. — ИноТВ) не могут больше покупать дома, а то, что они купили… у них есть дома у пляжа по всему миру. Давайте начнем думать о нашей стране», — добавил Тубервиль.

Он также предостерёг от принятия Киева в НАТО. По его словам, этот шаг, ставший одной из причин украинского кризиса, может спровоцировать Москву и привести к глобальным катастрофическим последствиям.