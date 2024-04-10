Конгрессмен Перри: помогая Украине, Байден списывает со счетов Америку

Демократам надо задуматься, стоит ли спасать Украину, которая не сможет победить гораздо более сильную Россию, приводит Mediate заявление конгрессмена-республиканца Скотта Перри в эфире Fox Business. Он подчеркнул, что, поддерживая Киев, администрация Байдена фактически списывает со счетов Америку и её проблемы на границе с Мексикой, через которую в страну попадают террористы.

Украина не сможет победить гораздо более сильную Россию, поэтому демократам надо задаться вопросом, стоит ли её спасать, приводит Mediate слова конгрессмена-республиканца Скотта Перри в эфире Fox Business. По его словам, гораздо важнее усилить защиту границы с Мексикой, через которую в страну попадают террористы.

Перри подчеркнул, что не списывает со счетов Киев, однако, выделяя $65 млрд на его поддержку, администрация Байдена фактически списывает со счетов Америку и её южную границу. Потраченные средства ни к чему не приведут: республиканцы не получили от Белого дома ответа на запрос о стратегии для победы или какого-либо прогресса по Украине.