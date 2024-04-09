Fox News: гибель американской нации — естественный исход политики Байдена и демократов
Человек, который действительно любил бы Америку, нашу историю и культуру, не стал бы проводить подобную политику или оставлять нашу границу открытой. Тот, кто действительно хотел бы помочь сделать Америку безопасной, не стал бы назначать в свой кабинет таких простофиль, как Джанет Йеллен, Ллойд Остин или Дженнифер Грэнхолм. И тот, кто действительно заботился бы об американцах, не стал бы игнорировать их жалобы, их реальные жалобы на высокую стоимость продуктов и бензина.
Очевидно, тот, кто уважал бы наш рабочий класс, не стал бы пытаться объявить вне закона машины, работающие на бензине, и обязать людей использовать электромобили. Тот, кто хотел бы видеть здоровую Америку, не стал бы рассматривать возможность легализации каннабиса с высоким содержанием ТГК. И тот, кто действительно беспокоился бы о защите жизни американцев, не стал бы считать аборт вплоть до самого рождения священным правом.
Так что смерть Америки — это реальный факт при политике демократов. Бесконечные расходы Байдена — это смерть для нашей экономики. Его использование Минюста в качестве оружия — смерть для нашего правопорядка. Его одержимость разнообразием и инклюзивностью означает смерть для объективных стандартов качества в образовании, на работе и даже в армии. Его миграционная политика «пускаем-всех-подряд» — смерть для местных бюджетов, школ и системы здравоохранения, и это только вершина айсберга. И, конечно же, его преклонение перед трансгендерами означает смерть для женских видов спорта.
По сути, демократы сегодня продвигают почти всё, что нам вредит: открытые границы, наркотики, порнографию, аборты. Одно за другим, каждое из этого — шаг к гибели нашей нации.
Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.
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