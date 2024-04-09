NYT: «угроза человеческому достоинству» — Ватикан осудил смену пола и гендерную теорию

Католическая церковь выступила против суррогатного материнства, смены пола и гендерной теории, передаёт The New York Times. Всё это документ, обнародованный Ватиканом, приравнял к «оскорблению человеческого достоинства». При этом кардинал Виктор Мануэль Фернандес подчеркнул, что Ватикан выступает против любой дискриминации, назвав документ подтверждением того, во что верит церковь.
Ватикан обнародовал одобренный папой Франциском документ, в котором сказано, что католическая церковь считает, что гендерная теория, операции по смене пола, а также суррогатное материнство приравниваются к «оскорблению человеческого достоинства», сообщает The New York Times. «Серьёзные попрания этого достоинства» церковь также увидела в абортах, эвтаназии, смертной казни, эксплуатации и торговли людьми, сексуальном насилии и насилии в отношении женщин и в терроризме.
Пол, присваиваемый человеку при рождении, утверждается в документе, является «безвозвратным даром» от Бога, и любое вмешательство «угрожает уникальному достоинству, которое человек получил с момента зачатия». Люди, которые желают «личного самоопределения, как предписывает гендерная теория», рискуют поддаться «извечному искушению сделать себя Богом».
В документе также заявлено, что церковь не поддерживает суррогатное материнство, вне зависимости от того, «принуждается ли вынашивающая ребёнка женщина к этому или выбирает это добровольно». Отмечается, что суррогатное материнство превращает ребёнка «в простое средство, подчинённое произвольной выгоде или желанию других».
При этом кардинал Виктор Мануэль Фернандес подчеркнул, что Ватикан выступает против любой дискриминации. По его словам, документ является исключительно подтверждением того, во что верит церковь.
Несмотря на то, что папа римский ранее призывал католических священников приветствовать представителей ЛГБТ в церкви, он также выражает обеспокоенность по поводу того, что он называет «идеологической колонизацией», пишет NYT. Папа Франциск выступает против того, чтобы богатые страны навязывали остальным свои взгляды — будь то на гендерную теорию или суррогатное материнство — и религиозные традиции.
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