Американский сенатор: открытыми границами Байден приглашает террористов в США

Происходящее на южной границе США — настоящая катастрофа для национальной безопасности, заявил сенатор Тед Круз в эфире Fox Business. На Ближнем Востоке война, Иран угрожает возмездием, а Байден открывает границы, приглашая террористов. В итоге
угроза масштабной террористической атаки в Америке сейчас больше, чем когда-либо после 11 сентября.
Открытые границы Байдена и демократов — это катастрофа, гуманитарная катастрофа. Я часто бываю на юге Техаса. Никто из тех, кто видел мешки с телами, детей, которые подвергались жестокому обращению, изнасилованных женщин — те, кто это видел не смогут больше защищать (политику открытых границ — ИноТВ).
Это катастрофа для общественной безопасности. Мы видим снова и снова как убийцы и насильники-педофилы выходят благодаря Джо Байдену и продолжают убивать американцев.
Это катастрофа для национальной безопасности. У нас война на Ближнем Востоке. Иран обещает принять ответные меры против Соединённых Штатов, а Джо Байден и демократы открывают нашу южную границу, будто приглашая террористов.
Должен сказать вам, Шон, я думаю, что угроза масштабной террористической атаки сейчас больше, чем когда-либо после 11 сентября.
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