New York Post Оригинал

NYP: политика открытых границ Байдена серьёзно повышает террористическую угрозу

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Никто не может даже с точностью ответить, какое количество террористов администрация Джо Байдена уже пропустила через границу на территорию США, пишет The New York Post. Глава ФБР Кристофер Рэй недавно уже предупредил конгресс о целом потоке угроз, вызывающих серьёзную обеспокоенность, включая и разветвлённую «сеть контрабандистов», которая имеет связи с террористическими группировками и переправляет в страну нелегалов, используя политику открытых границ Байдена.
NYP: политика открытых границ Байдена серьёзно повышает террористическую угрозу
AP

Практически открытые границы США создают всё более серьёзную террористическую угрозу, отмечает The New York Post. В прошлом месяце директор ФБР Кристофер Рэй предупредил конгресс о «потоке угроз, который нас очень беспокоит». В частности, он заявил о существовании целой «сети контрабандистов», имеющих связи с террористическими группировками и активно использующих политику «открытых границ» администрации Джо Байдена для переправки в страну нелегалов.

Скольких террористов и членов преступных сообществ уже пропустили через границу, с точностью не знает никто, отмечается в статье. Например, не далее как на прошлой неделе полиция Нью-Йорка арестовала группу венесуэльских мигрантов-скваттеров, обнаружив в их подвале в Бронксе наркотики, боеприпасы и огнестрельное оружие, пишет The New York Post.

А во вторник законодатели-республиканцы потребовали от главы внутренней безопасности Алехандро Майоркаса ответить, почему известному сомалийскому террористу было разрешено свободно передвигаться по США на протяжении почти целого года. Пограничный патруль задержал 27-летнего мужчину в Калифорнии ещё в марте 2023 года, но затем его отпустили, хотя он числился в списках террористов. В итоге его арестовали в Миннесоте лишь в январе этого года, после того как федералы заметили ошибку.

Кроме того, буквально в прошлом месяце пограничный патруль задержал Базеля Басселя Эббади, нелегального мигранта из Ливана, который признался, что был членом «Хезболлы» и «пытался изготовить бомбу» в Соединённых Штатах. Причём если бы он сам был более осторожным и не разговорился, то его вполне могли бы освободить, как и большинство нелегальных мигрантов. И это пугает, подчёркивается в статье.

С октября 2023 года представители пограничной службы встретили 70 человек, включённых в список террористов, за год до этого было зафиксировано 172 таких инцидента. И конечно же, более сообразительные и осторожные террористы могут заплатить картелям, чтобы им помогли пересечь границу в том месте, где их, скорее всего, вообще не остановят.

По оценкам Бюджетного управления конгресса США, лишь за 2023 финансовый год около 860 тыс. человек смогли нелегально перебраться на территорию страны. И если преступные группировки способны зайти так далеко, то наверняка в США может быть создана и подготовленная террористическая ячейка, чтобы осуществить не менее ужасное нападение, чем недавний теракт в Москве, предупреждают эксперты.

Решение президента Байдена фактически открыть границу означает предательство присяги, которую он приносил при вступлении в должность, даже если бы каждый «проситель убежища» проходил тщательную проверку перед тем, как его впустить, подчёркивается в статье. Ситуация настолько вышла из-под контроля, что единственными, кто контролирует южную границу США, стали мексиканские преступные картели. И вопрос теперь даже не в том, взорвётся ли эта «бомба замедленного действия», а в том, когда это произойдёт, заключает The New York Post.

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New York Post США Северная Америка
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