Возможность теракта в США очень велика, и это должно вызывать серьёзную обеспокоенность у каждого, заявил президент национального совета по охране границ Брэндон Джадд в эфире Fox News. Бдительность народа усыпили разговорами о том, что мигранты спешат в США за лучшей долей, но достаточно посмотреть на цифры, которые поражают.
Этот вопрос может показаться глупым, но всё же, насколько нам стоит беспокоиться о террористической атаке?
БРЭНДОН ДЖАДД, президент национального совета по охране границ:Нам стоит очень беспокоиться. Достаточно посмотреть на количество людей, которых мы уже арестовали на нашей границе за последние три года. Они находятся в списке подозреваемых в терроризме, это должно обеспокоить каждого.
Но мы погружены в сон, пока что-то не случится. Слишком многие заявляют, что все эти люди приезжают сюда за лучшей жизнью, а не для того, чтобы совершать преступления. А мы на самом деле регулярно наблюдали последние три года, что многие из них приезжают, чтобы совершать преступления.
И, конечно же, мы знаем, что спящие ячейки будут выжидать, пока их не активируют. Если посмотреть на общие цифры сбежавших, только вчера их было тысяча! Это люди, о которых мы ничего не знаем, ни кто они, ни откуда они, ни какие их намерения. И вот если посмотреть на это, это очень опасный аспект безопасности границы.
Именно поэтому мы должны взять всё под контроль. Речь должна идти о защите нашей страны и защите американского народа. И пока мы не возьмём всё под контроль, можно ожидать чего-то ужасного.
КНДР успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.
Правительство Греции намерено продать через Чехию для Украины десятки тысяч снарядов с запрещённым белым фосфором, Компартия Греции осуждает эти планы, заявил депутат парламента Греции от КПГ Никос Папанастасис.
Посол и заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади заявила в своей речи на заседании Совета Безопасности ООН, что Вашингтон пытается злоупотреблять ситуацией в регионе Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать регион и Сирию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире канала «Звезда», что её удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учётом древнейшей цивилизации и культуры самой Армении.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать регионы не делать различий при оказании социальной помощи гражданам с разными формами регистрации. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
«Динамо» и «Ростов» одержали победы над «СКА-Хабаровск» и «Химками» в четвертьфиналах Пути регионов Кубка России. Бело-голубые быстро открыли счёт, но позволили армейцам отыграться в середине второго тайма. Однако спустя пять минут точку после подачи углового поставил Фабиан Бальбуэна. А химчане и южане определили сильнейшего лишь в серии пенальти, которая затянулась на 16 попыток. Решающим оказался сейв Никиты Медведева. Теперь в турнире не осталось ни одного представителя Первой лиги.