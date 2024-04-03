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Fox Business о ситуации на границе США: стоит готовиться к чему-то ужасному

Материал представлен в переводе ИноТВ
Возможность теракта в США очень велика, и это должно вызывать серьёзную обеспокоенность у каждого, заявил президент национального совета по охране границ Брэндон Джадд в эфире Fox News. Бдительность народа усыпили разговорами о том, что мигранты спешат в США за лучшей долей, но достаточно посмотреть на цифры, которые поражают.
Этот вопрос может показаться глупым, но всё же, насколько нам стоит беспокоиться о террористической атаке? 
 
БРЭНДОН ДЖАДД, президент национального совета по охране границ: Нам стоит очень беспокоиться. Достаточно посмотреть на количество людей, которых мы уже арестовали на нашей границе за последние три года. Они находятся в списке подозреваемых в терроризме, это должно обеспокоить каждого.
 
Но мы погружены в сон, пока что-то не случится. Слишком многие заявляют, что все эти люди приезжают сюда за лучшей жизнью, а не для того, чтобы совершать преступления. А мы на самом деле регулярно наблюдали последние три года, что многие из них приезжают, чтобы совершать преступления. 
 
И, конечно же, мы знаем, что спящие ячейки будут выжидать, пока их не активируют. Если посмотреть на общие цифры сбежавших, только вчера их было тысяча! Это люди, о которых мы ничего не знаем, ни кто они, ни откуда они, ни какие их намерения. И вот если посмотреть на это, это очень опасный аспект безопасности границы. 
 
Именно поэтому мы должны взять всё под контроль. Речь должна идти о защите нашей страны и защите американского народа. И пока мы не возьмём всё под контроль, можно ожидать чего-то ужасного. 
 
Дата выхода в эфир 01 апреля 2024 года. 
 
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источник
Fox Business США Северная Америка
теги
безопасность граница иммиграция кризис мигранты нелегальная иммиграция преступность США
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