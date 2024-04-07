Экс-аналитик ЦРУ: США уверенно сместили Иран с позиции главного спонсора терроризма в мире

Война на Ближнем Востоке продемонстрировала новую реальность: меньше чем за полвека Иран превратился из террористического государства в жертву, а США заняли его место главного спонсора терроризма, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью Dialogue Works он напомнил, как в 1979 году США страдали от атаки Ирана на своё посольство — сегодня же ситуация абсолютно противоположная.

Давайте начнём с атаки на иранское консульство в Сирии. Как вы оцениваете это нападение? По вашему мнению, какова причина таких действий израильтян?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Израиль полагает, что он может убить всё высшее руководство КСИР, и тогда ему будет лучше, он будет в безопасности. Я считаю, что это глупая недальновидная политика. Потому что мы уже видели нечто подобное: когда вы убиваете высшее руководство, те, кто обычно приходит после них, — куда менее осторожны, скажем так, более склонны к эмоциональным или резким реакциям. Так что на самом деле это может дать обратный эффект.

Удивительно наблюдать за тем, как всё изменилось за 45 лет. Ведь в 1979 году, когда иранские студенты штурмовали посольство США в Тегеране, Иран не волновало нарушение границ дипломатического объекта. В то же время Соединённые Штаты были возмущены — это было худшее из того, что могло произойти. И вот сегодня, 45 лет спустя, Иран возмущён нарушением неприкосновенности дипломатического объекта, а США говорят: «Да ничего страшного! Вы просто делаете из мухи слона». Поменялись местами.

И я думаю, это многое говорит об Иране, о том, какой путь он проделал, как говорит и о США: когда-то они занимали некое возвышенное положение с высокими моральными принципами — неважно, заслуженно или нет, — а теперь они просто террористы. И, честно говоря, я считаю, что справедливо будет утверждать, что крупнейшим спонсором терроризма в мире сегодня являются США, а не Иран. Причём лидируют они с большим отрывом.

Дата выхода в эфир 07 апреля 2024 года.