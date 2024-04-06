NYT: ВС США и Израиля приведены в повышенную готовность в ожидании атаки Ирана

США и Израиль перевели свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана, сообщает The New York Times. Кроме того, по данным издания, в состоянии полной боеготовности находится и Иран: в пятницу Тегеран пообещал отомстить Израилю и напрямую ответить на атаку Дамаска.

Официальные лица в Вашингтоне и на Ближнем Востоке заявили в пятницу, что готовы к возможным ответным мерам Ирана на израильский авиаудар, нанесённый в понедельник по Дамаску. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, американские вооружённые силы в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Израиль также перевёл свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности. По словам израильского чиновника, ЦАХАЛ отменил отпуска для боевых частей, отозвал некоторых резервистов в подразделения ПВО и начал блокировать сигналы GPS.

Более того, два иранских чиновника, говоривших с изданием на условиях анонимности, заявили, что Иран уже привёл все свои вооружённые силы в полную боевую готовность и что Тегераном было принято решение о том, что он «должен напрямую ответить на атаку Дамаска», передаёт NYT.

«Наши храбрецы накажут сионистский режим», — объявил иранский военачальник Хоссейн Салами во время похорон офицеров, погибших в Дамаске. «Мы предупреждаем, что ни одно действие врага против нашей священной системы не останется без ответа, а искусство иранской нации заключается в том, чтобы сокрушать мощь империй», — предупредил генерал.

В начале недели Израиль нанёс авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате чего погибли семь человек, а здание консульства было разрушено. В пятницу во время похорон иранских военных Тегеран поклялся «отомстить» Израилю за убийство офицеров, что, в свою очередь, усилило опасения США и Израиля. При этом Иран не уточнил, как именно он будет отвечать, когда и каким образом.