JF: конгрессмены проталкивают пакет помощи Киеву, потому что имеют с него долю

Если конгресс примет пакет помощи Украине, большая часть этих средств останется в США и будет направлена американскому ВПК, поделился журналист Кайл Ансалоун в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Законодатели голосуют за выделение средств не из альтруизма. Они знают, что для них заготовлено тёпленькое местечко на одной из крупных фирм по производству оружия. Надо только дождаться выхода в отставку.

А что станет с тем 61 миллиардом долларов, если предположим, что пакет одобрят и президент его подпишет? Правда ли, что из этой суммы около 40-45 миллиардов останется здесь в Соединённых Штатах? И пойдёт напрямую производителям оружия в США?

КАЙЛ АНСАЛОУН, журналист: Да, именно так в итоге и будет. Конечно, потом это вооружение отправят на Украину. Так что Украина получает огромную часть помощи от Вашингтона. Но многие наши политики любят делать вид, что всё это — чистой воды альтруизм.





А на самом деле, мы помогаем самим себе, вливая эти деньги в наш ВПК. Хотя перевод этих средств ВПК совершенно никак не поможет обычным американцам. Рабочие места на фабриках, предоставляемых для сборки этого оружия, не особенно хорошо оплачиваются.





Хорошо оплачиваемая работа — это если вы находитесь на корпоративном уровне или когда вы свой в вашингтонском болоте и у вас открыта дверь. И конгрессмены знают, что если они проголосуют за это, то в итоге для них будет припасено тёпленькое местечко на одной из этих крупных фирм по производству оружия, чтобы они могли заработать сотни, если не миллионы, долларов после ухода в отставку.





Но также не стоит забывать, что часть этого вооружения пополнит американские запасы, потому что администрация Байдена передала Украине больше боеприпасов, чем могла позволить себе заменить.

Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.