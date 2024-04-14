Британский аналитик: Запад признаёт поражение Украины — но не знает, что делать дальше

За последние несколько недель Запад не только пришёл к осознанию того, что Украине не победить, но и перешёл в состояние паники: «Они не знают, что им теперь делать». Об этом в интервью Дэнни Хайфону рассказал британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, такие безумные идеи, как удары вглубь России или отправка на Украину западных войск, свидетельствуют об отчаянии Запада.

Отчаянные шаги — это ответная реакция на то, что происходит на поле боя. И это, как мне кажется, главное, что нужно понять. Вспомните этот же период прошлого года: много оптимизма, украинцы готовятся начать своё большое наступление летом 2023 года. Широко ожидалось, что, даже если русские и не будут полностью разбиты, они всё же потерпят поражение хоть в какой-то степени. Русские должны были отступить, а мы предполагали и надеялись, что на сегодняшний день в этом году Запад будет диктовать свои условия.

Произошло же нечто совершенно иное. Украинское наступление фактически полностью провалилось. И я настаиваю: его побороли русские. Существует некое нежелание признать тот факт, что наступление не просто провалилось само по себе — оно было фактически разгромлено. Русские остановили его, оборвали на корню. Украинцы понесли огромные потери, а техника, которую Запад поставлял на Украину, была уничтожена. И после того как это произошло, они стали успокаивать себя, говоря: «Смотрите, теперь будет тупик». Вот только никакого тупика не было.

И в какой-то момент за последние пару недель, а возможно, ещё где-то в январе, наконец пришло осознание: русские выиграют эту войну. Они превосходят Запад в численности артиллерийских снарядов, беспилотников, танков, во всех мыслимых системах вооружения, которые работают на Украине, а наши F-16 не будут иметь никакого значения на поле боя — они прибудут слишком поздно, их будет слишком мало, и русские их собьют. Кроме того, пришло и понимание того, что ракеты ПВО, которые есть у Украины, заканчиваются, а заменить их нечем.

И, как я уже сказал, внезапно в январе мы всё поняли. И я думаю, ещё больше способствовало принятию ситуации и осознанию того, что всё произойдёт гораздо раньше, чем мы боялись и чем ожидали, падение Авдеевки в середине февраля — самой сильно укреплённой позиции, которая была у украинцев вдоль всей линии фронта.

С тех пор прошло несколько недель, в течение которых люди метались, гадая, что же им делать: кто-то говорил о поставках немецких ракет Taurus на Украину, кто-то — о нанесении ударов по Крымскому мосту или вглубь России, мол, это должно напугать Путина и заставить русских пойти на соглашение… Кто-то придумывал ещё более отчаянные идеи: например, Макрон, который заговорил об отправке французских войск на Украину для борьбы с русскими.

В общем, я думаю, что за последние две недели или около того на Западе вдруг пришло понимание того, что ничего из этого не поможет. Ракеты Taurus ничего не изменят. F-16 не помогут. Ввод войск на Украину обернётся катастрофой — русские их уничтожат, а европейская общественность этого не примет. А США не готовы ради Украины начинать Третью мировую войну. Так что внезапно по всей Европе, как и в США, пришло всеобщее осознание того, что Украина идёт ко дну и ничего нельзя сделать, чтобы переломить ситуацию.

Сейчас даже такие люди, как Йен Мартин, начинают говорить о сценариях, согласно которым Киев падёт в июле. Начинается перекладывание вины друг на друга: сейчас обвиняют республиканцев, потому что они так и не одобрили выделение 61 миллиарда долларов — об этом были статьи в The Financial Times, где говорилось о «предательстве Украины» и тому подобных вещах. Так что сегодня мы наблюдаем взаимные упрёки и попытки взвалить вину на кого-нибудь другого.

Но ничего из этого не меняет того факта, что Запад вдруг понял: всё то, на что он рассчитывал — экономический крах России, её поражение на поле боя, украинцы заведут русских в тупик — ничего из этого не произойдёт. Российская экономика продолжает расти, Россия продолжает опережать Запад в вооружении, российская армия становится всё больше и продолжает наступать. Все напуганы и в панике — они не знают, что им теперь делать.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.