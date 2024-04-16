FAZ: Си не спешит говорить с Шольцем об Украине — экономика важнее

Канцлер Олаф Шольц в начале встречи с лидером Китая Си Цзиньпином обозначил украинский конфликт как одну из важных тем переговоров. Он также призвал Пекин взять на себя более активную роль в достижении мира на Украине. Однако Си в своём вступительном слове этой темы даже не коснулся: он предпочёл подчеркнуть важность сотрудничества Германии и Китая, которое может способствовать большей стабильности во всём мире, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В начале встречи с Си Цзиньпином канцлер Олаф Шольц призвал Китай играть более активную роль в украинском конфликте и заявил, что намерен обсудить с китайским лидером, как можно «внести больший вклад в установление справедливого мира на Украине», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Западные правительства обвиняют Китай в том, что он поддерживает Россию товарами двойного назначения, которые она может использовать в боевых действиях.

Си Цзиньпин, однако, не стал затрагивать эту тему в своей приветственной речи. Он лишь в общих чертах сказал, что отношения с Германией будут развиваться до тех пор, пока обе стороны уважают друг друга и ищут «точки соприкосновения», даже если между ними остаются разногласия. Такой формулировкой Китай отвергает вмешательство во внутренние дела и критику, например, ситуации с правами человека в стране: «Мы должны рассматривать и развивать двусторонние отношения в долгосрочной и стратегической перспективе».

Соответственно, Си подчеркнул позитивное развитие двусторонних отношений между странами и их международное значение. «Китай и Германия — вторая и третья по величине экономики в мире», — отметил китайский лидер. По его словам, развитие этих отношений имеет «важные последствия для азиатско-европейского континента и даже всего мира». Вместе Китай и Германия обеспечат большую стабильность и безопасность в мире.