WP: «афера» — республиканцам не понравилась идея Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил представить отдельные законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщает The Washington Post. При этом многие республиканцы восприняли этот план скептически: они припомнили спикеру его слова о том, что ни о какой помощи Украине не будет идти и речи, пока не будут приняты меры по охране границы США.

После нескольких месяцев бездействия спикер палаты представителей Майк Джонсон в понедельник представил новую схему финансирования. Он намерен вынести на голосование отдельные законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также отдельный законопроект по вопросу нацбезопасности США, сообщает The Washington Post.

«Каждый член палаты в конечном итоге сможет голосовать по своей совести по каждому из этих вопросов, и у всех будет возможность высказать своё мнение», — объяснил своё решение Джонсон после заседания в понедельник. Однако как отмечает издание, законодатели ушли оттуда скорее со скептицизмом, нежели с восторгом: многие сомневаются в том, что четыре законопроекта смогут пройти столь разделённую во взглядах палату, а некоторые припомнили спикеру его обещание сначала одобрить меры по защите границы, а уже потом помогать другим странам.

Ни один из четырёх законопроектов не предусматривает меры по обеспечению безопасности границ — это упущение тут же бросилось в глаза некоторым ультраправым законодателям, пишет WP. Так, республиканка Марджори Тейлор Грин назвала план Джонсона «аферой» и в очередной раз пригрозила ему отставкой.