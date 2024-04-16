WP: «афера» — республиканцам не понравилась идея Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

17:55
В «Роскосмосе» сообщили, что аппарат «Аист-2Д» завершил работу на орбите
Спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» прекратил работу на орбите, сообщили в «Роскосмосе».
17:52
Агаева: от Туктамышевой исходит очень тёплая энергия
Фигуристка Мария Агаева высказалась о чемпионке России Елизавете Туктамышевой.
17:51
Лебедев: ВС России поразили использовавшийся ВСУ железнодорожный мост у Одессы
Вооружённые силы России поразили железнодорожный мост в Одесской области, использовавшийся ВСУ для перевозки военных грузов.
17:46
МВФ: геоэкономическая фрагментация может быть выгодна отдельным странам
Изменение глобальных цепочек поставок в рамках геоэкономической фрагментации может быть выгодно отдельным странам.
17:45
Титов стал игроком «Народной команды» из Медиалиги
Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов подписал контракт с медиафутбольным клубом «Народная команда».
17:41
Такер Карлсон опубликовал первый пост в своём новом канале в Telegram
Американский журналист Такер Карлсон опубликован первый пост в своём новом Telegram-канале, получившем название Tucker Carlson Network.
17:41
Хачанов объяснил, почему снялся с турнира ATP 500 в Барселоне
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему принял решение сняться с турнира ATP 500 в Барселоне.
17:39
Рублёв проиграл Накашиме и вылетел с турнира ATP в Барселоне
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в третий круг турнира ATP 500 в Барселоне (Испания).
17:39
Захарова: закон Зеленского об ужесточении мобилизации «добивает» украинцев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подписанный Владимиром Зеленским закон о мобилизации на Украине «добиванием» местного населения.
17:38
В Мурманской области обсудили расширение связей с Индией
В Мурманске замгубернатора Ольга Вовк обсудила вопросы сотрудничества с генеральным консулом Индии в Санкт-Петербурге Кумаром Гауравом.
17:37
В Свердловской области ввели более 1 млн квадратных метров жилья в I квартале
В Свердловской области в I квартале текущего года построили 1,088 млн кв. м жилья, что на треть превышает показатель аналогичного периода 2023 года.
17:36
Детсад Екатеринбурга выплатит компенсацию семье забытой на площадке девочки
Администрация частного детсада Екатеринбурга по решению суда выплатит компенсацию в размере 48 тыс. рублей матери двухлетней девочки, которую воспитательница забыла на площадке после прогулки.
17:35
Учёный Тишков: Обь и Енисей могут вызвать дальнейшие подтопления в регионах
Главный научный сотрудник Института географии РАН, заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков спрогнозировал дальнейшую паводковую ситуацию в регионах.
17:34
Автоэксперт Франк дала советы по выбору подержанной машины
Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, как выбрать подержанный автомобиль.
17:34
Старовойт: ряд домов повреждены после обстрела ВСУ посёлка в Курской области
Несколько домовладений повреждено после обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области.
17:33
В Кузьминках начал работу первый ТЦ в рамках городской программы
В Москве ввели в эксплуатацию торговый центр «Кузьминки Молл». Это первый торговый объект, который построен в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
17:30
Еврокомиссия признала, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС заявил, что европейские страны платят за импорт газа астрономическую цену.
17:30
МЧС выпустило предупреждение об усилении ветра в ЯНАО 17 апреля
ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу предупредило жителей о том, что оттепель в регионе будет сопровождаться дождями и ветром.
17:29
Специалист Голованова рассказала, как говорить с начальством о повышении зарплаты
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, как говорить с руководством о повышении зарплаты.
17:29
Матыцин считает, что россиянам стоит продолжать добиваться права участия в ОИ
Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о взаимодействии российских и международных организаций.
17:28
Бистрович: пока сложно сказать, останусь ли я в «Балтике» на следующий сезон
Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о своём будущем.
17:28
На северо-востоке Москвы построят два новых корпуса по программе реновации
На северо-востоке Москвы планируют построить два новых корпуса по программе реновации в 2025 году. В настоящее время идёт монтаж наружных стеновых панелей и строительство надземной части объектов, заявил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
17:27
Юрист Коломийцев посоветовал тщательно проверять документы при покупке дачи
Юрист Сергей Коломийцев рассказал, какие документы обязательно нужно проверить при покупке дачи.
17:23
Шольц попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию в связи с конфликтом на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц попросил главу КНР Си Цзиньпина повлиять на российскую сторону с целью прекращения конфликта на Украине.
17:21
В результате столкновения поездов в Германии пострадали три человека
В результате столкновения двух поездов в немецком Вормсе пострадали три человека.
17:19
Сальдо: ВСУ использовали машину скорой для транспортировки боевых расчётов
Вооружённые силы Украины использовали машину скорой помощи для транспортировки боевых расчётов.
17:15
Смородская: Антону Миранчуку рано ехать в Европу
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный уход Антона Миранчука.
17:13
Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16
Министр обороны Аргентины Луис Петри подписал в Дании соглашение о покупке 24 истребителей F-16.
17:13
Валуев заявил, что МОК извратил идею Олимпийских игр
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о предстоящих в Париже летних Олимпийских играх 2024 года.
17:09
В Приамурье мигрантам запретили работать в перевозках и торговле
В Приамурье установили запрет на работу мигрантов по патентам в пассажирских перевозках (в том числе такси) и торговле.
17:04
Цзю: Бетербиев и Бивол — спортсмены высокого класса с равными шансами на победу
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказал мнение о бое между российскими спортсменами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
17:01
В России заявили о росте числа атак зарубежных хакеров на органы власти страны
Начальник управления информационных и коммуникационных технологий Управления делами президента России Сергей Гриневич на «Инфофоруме-Сочи 2024» заявил о росте хакерских атак на российские органы власти из-за рубежа.
16:58
Кондитер Романова рассказала, как выбрать качественный шоколад
Кондитер Марина Романова рассказала, как определить качественный шоколад.
16:57
Британский аналитик Меркурис назвал тяжёлым положение ВСУ в Часовом Яре
Британский аналитик Александр Меркурис охарактеризовал положение, в котором оказалась украинская армия в Часовом Яре ДНР, как тяжёлое.
16:56
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне.
16:55
Уровень воды в реке Томи в районе Лагерного сада в Томске упал ещё на 33 см
Уровень воды в реке Томи в районе парка «Лагерный сад» в городе Томске к вечеру упал ещё на 33 см. Об этом сообщается на сайте, посвящённом паводковой ситуации в Томской области.
16:52
В Госдуме предложили ограничить число точек продажи спиртного в многоквартирных домах
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил о необходимости ограничить количество точек продажи спиртного в многоквартирных домах.
16:52
Spiegel: одну из улиц в Леверкузене могут переименовать в честь Алонсо
Власти Леверкузена планируют переименовать улицу в честь главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
16:50
В Пермском крае проведут капремонт во всех стационарах до 2030 года
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время послания краевому заксобранию дал поручение ведомствам к 2030 году провести комплексный капитальный ремонт во всех больничных стационарах региона.
16:49
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 17 апреля
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на среду, 17 апреля.
16:49
В Челябинской области потеплеет до +28 °С к пятнице
В Челябинской области ожидается потепление до +28 °С к пятнице.
16:49
В Подмосковье откроют ещё 13 фельдшерско-акушерских пунктов до конца года
В Московской области построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов до конца 2024 года в рамках программы «Эффективный ФАП».
16:48
В Киеве объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.
16:46
В Орске возобновили подачу газа в более чем 13 тысяч домов и предприятий
В пресс-службе правительства Оренбургской области заявили, что в Орске возобновили подачу газа в более чем 13 тыс. домов и предприятий.
16:46
МИД России: иранская сторона обещала не препятствовать возвращению моряка
Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к российскому моряку Тимофею Колчанову, находящемуся на задержанном коммерческом судне MSC Aries, обещала не препятствовать его возвращению в Россию.
16:40
Летевший из Калининграда в Москву самолёт совершил аварийную посадку в Пулкове
Самолёт, следовавший маршрутом Калининград — Москва, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково. По факту произошедшего организована доследственная проверка.
16:38
Давыдов: не удивлюсь, если Абаскаль станет как Эмери
Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля.
16:35
Россию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии
Россия получила официальное приглашение на мероприятие, посвящённое 80-летию высадки союзников в Нормандии.
16:29
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 768 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 26 см и достиг 768 см.
16:25
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с иранским лидером Эбрахимом Раиси, в ходе которого главы государств обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке.