Вивек Рамасвами: четыре года президентства Байдена привели США к катастрофе по всем фронтам

У американцев есть уникальная возможность сравнить достижения на посту президента кандидатов на выборы 2024 года Дональда Трампа и Джо Байдена, заявил в эфире телеканала Fox News бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. При этом, по словам Рамасвами, выбор избирателей очевиден: президентство Трампа обеспечило успехи в экономике, внешней и миграционной политике, тогда как четыре года Байдена обернулись катастрофой для США.

Добро пожаловать обратно! Согласно новому опросу, проведённому The New York Times, 25% избирателей считают годы пребывания президента Байдена у власти в основном благоприятными для Соединённых Штатов. Целых 42% считают благоприятным для Америки время, проведённое президентом Трампом в Овальном кабинете.

С нами на связь выходит бывший кандидат в президенты на выборы 2024 года, предприниматель и автор книги «Капиталистическое наказание: Как Уолл-стрит использует ваши деньги для создания страны, за которую вы не голосовали» Вивек Рамасвами. Рады вас видеть. Большое спасибо, что вы с нами. Как бы вы оценили ход гонки?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, бизнесмен, бывший кандидат в президенты от республиканцев: Я думаю, что у американцев есть уникальная возможность, возможность, которая выпадает раз в столетие, Мария. У нас есть два президента, чьи достижения можно сравнить. Обычно если у нас есть соперник действующему президенту, например Байдену, у нас есть надежды и мечты.

Но на этот раз всё не так. Есть четыре года с Трампом: с закрытыми границами, растущей экономикой и сильной позицией на мировой арене. За четыре года пребывания у власти Байдена мы имеем рост цен, процентных ставок, неменяющуюся заработную плату, открытую границу, какой мы никогда не видели за всю историю страны. И мы буквально видим, как движемся к крупному конфликту из-за слабости Америки.



Выбор очевиден. Избиратели должны сделать этот выбор. И я думаю, это становится кристально ясно, поэтому мы видим такие цифры у президента Трампа в опросах.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.