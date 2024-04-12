WSJ: «обманул многих людей» — Байден теряет поддержку афроамериканцев

Темнокожие жители США всё неохотнее хотят отдавать свои голоса демократам и действующему президенту. Они жалуются на то, что администрация Байдена не заботится об афроамериканских сообществах, допускает провалы в экономике и миграционной политике, а также уделяет излишнее внимание внешним кризисам, пишет The Wall Street Journal.

Джо Байден и демократы утрачивают поддержку одних из самых лояльных избирателей — темнокожих американцев. Среди них растёт число тех, кто собирается поддержать Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.

Согласно исследованию, число потенциальных сторонников республиканского кандидата среди мужчин-афроамериканцев в колеблющихся штатах выросло с 12% до порядка 30%. А среди женщин — с 6% до 11%.

Многие темнокожие американцы выражают недовольство политикой текущей администрации Белого дома в экономических и миграционных вопросах. Потеря их поддержки «ударит по перспективам переизбрания» Байдена, считает WSJ.

Владелец ресторана в Атланте Перси Джонс заявил изданию, что действующий президент не помогает афроамериканскому сообществу. «Он (Байден. — ИноТВ) обманул многих людей», — отметил бизнесмен, который собирается голосовать за Трампа.

Темнокожая жительница Милуоки Бриттни Браун призналась, что голосовала за Байдена в 2020 году, но сожалеет об этом. «Я не видела, чтобы какая-либо его политика или то, что, по его словам, он собирался сделать для американского народа, принесло плоды», — подчеркнула она в беседе с WSJ.

Тайра Гриффин из Атланты также разочаровалась в Байдене. Её беспокоит, что президент слишком увлечён внешними кризисами, включая войну в Газе. «Байден тратит много денег на зарубежные дела, миллиарды долларов на другие страны, а мы здесь едва сводим концы с концами», — посетовала афроамериканка.