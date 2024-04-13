Reuters: молодые американцы разочаровались в глобализме и стали консерваторами

В последнее десятилетие во многих странах наблюдается всплеск отчаяния и разочарования нынешним космополитизмом. Но наибольшее распространение такие упаднические настроения получили среди молодых американских мужчин, которых всё больше привлекают «экстремальные» консервативные идеи, сообщает Reuters со ссылкой на новое глобальное исследование.

Новое крупное глобальное исследование показало, что во многих странах наблюдается всплеск отчаяния и разочарования существующей политикой. Подобные упаднические настроения особенно распространены среди молодых американских мужчин, которые всё больше тяготеют к консервативным идеям, пишет Reuters.

По мнению издания, эта работа, проведённая агентством Glocalities, даёт представление о взглядах избирателей. Она представляет особый интерес перед грядущими президентскими выборами в США и парламентскими выборами в Европейском союзе.

Авторы доклада отмечают, что за последние десятилетия мир стал либеральнее, но при этом заметно пессимистичнее. Больше всего общественный порядок расстраивает западную молодёжь, причём в Соединённых Штатах гораздо заметнее, чем в ЕС.

Исследователи считают, что чувство безнадёжности, крушение иллюзий и бунт против космополитических ценностей отчасти объясняют рост популярности правых партий, выступающих против истеблишмента. Социальные сети усиливают эту тенденцию, привлекая «умеренно консервативных молодых людей к более экстремальным и радикальным консервативным мужским образцам для подражания их мировоззрению».