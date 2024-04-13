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Reuters: молодые американцы разочаровались в глобализме и стали консерваторами

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В последнее десятилетие во многих странах наблюдается всплеск отчаяния и разочарования нынешним космополитизмом. Но наибольшее распространение такие упаднические настроения получили среди молодых американских мужчин, которых всё больше привлекают «экстремальные» консервативные идеи, сообщает Reuters со ссылкой на новое глобальное исследование.
Reuters: молодые американцы разочаровались в глобализме и стали консерваторами
AP

Новое крупное глобальное исследование показало, что во многих странах наблюдается всплеск отчаяния и разочарования существующей политикой. Подобные упаднические настроения особенно распространены среди молодых американских мужчин, которые всё больше тяготеют к консервативным идеям, пишет Reuters.

По мнению издания, эта работа, проведённая агентством Glocalities, даёт представление о взглядах избирателей. Она представляет особый интерес перед грядущими президентскими выборами в США и парламентскими выборами в Европейском союзе.
 
Авторы доклада отмечают, что за последние десятилетия мир стал либеральнее, но при этом заметно пессимистичнее. Больше всего общественный порядок расстраивает западную молодёжь, причём в Соединённых Штатах гораздо заметнее, чем в ЕС.
 
Исследователи считают, что чувство безнадёжности, крушение иллюзий и бунт против космополитических ценностей отчасти объясняют рост популярности правых партий, выступающих против истеблишмента. Социальные сети усиливают эту тенденцию, привлекая «умеренно консервативных молодых людей к более экстремальным и радикальным консервативным мужским образцам для подражания их мировоззрению».
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Reuters США Северная Америка
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